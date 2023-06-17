18歲亞裔女因隆乳喪命 整形醫生「延誤治療5小時」被控過失殺人

美國科羅拉多州一名18歲的越南裔女子在進行隆乳手術時失去知覺，醫生急救無果卻禁止護士撥打急救電話，導致女子繼續躺在手術台上被延誤治療長達5個小時，並在14個月後因嚴重腦損而死亡。

《8視界新聞網》根據哥倫比亞廣播公司報導，為這名女子進行手術的整形外科醫生15日被判過失殺人未遂罪名成立。

2019年8月1日，名叫艾瑪琳·阮（Emmalyn Nguyen）的受害人在被告傑佛利·金（Geoffrey Kim）醫生的醫院進行隆乳手術。然而，受害人在注射麻醉劑後，卻出現心臟驟停情況。

醫生嘗試進行心肺復甦但未果，而他也承認在之後的5個小時內，他並沒有撥打911尋求急救。

拒絕護士請求撥打911

兩名護士作證時說，他們曾請求撥打911，卻被醫生拒絕。

最終這名女子因腦部受傷，無法說話、行走和自己進食，需要24小時的醫療護理；她在14個月後死亡。

當地的首席副檢察官道森（Gary Dawson）在一份聲明中說，「我們理解醫療程序並不總是按計劃進行，但被告卻沒有叫救護車，並拒絕讓病人在醫院接受適當的治療，表現出令人震驚的行為、極度缺乏判斷力和人性。」

此外，被告還被認定觸犯妨礙公務罪；法院將在9月8日判刑，一旦罪成，被告可能面對三年的監禁。

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