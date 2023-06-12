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關西機場商家暴減！遊客想爆買卻找不到店成「土產物難民」

聯合新聞網／ 綜合報導
關西機場內的商家大幅減少，讓許多遊客買不到東西成「土產物難民」。圖片提供／聯合新聞網《科技玩家》頻道
關西機場內的商家大幅減少，讓許多遊客買不到東西成「土產物難民」。圖片提供／聯合新聞網《科技玩家》頻道

在旅遊的時候，很多人會喜歡購買一些當地的土產、禮盒，除了能帶回國內與親朋好友與同事分享，還能當作自己旅遊的證明。然而日本關西機場，近來卻出現了土產店瀕臨滅絕，讓許多遊客買不到土產的現象，引起一陣哀號。

根據日本媒體「iza」報導，近來日本社群網站上盛傳，表示現在關西機場裡面幾乎沒有賣土產的禮品店家，數量稀少至已經達到了「懷滅狀態」。就有一位上班族，本來想說搭機之前，先在第一航廈購買土產帶回去，結果卻完全找不到有可以買的商店，直到通過安檢過後的登機區域，才好不容易看到一些店家。

這種想買土產，卻買不到的人，在日本被稱作「土產物難民」。報導指出，店家之所以大幅減少，是因為從2021年5月28日起，關西機場第一航廈就開始了為期五年的大型工程。本來在安檢前的區域，機場二、三樓加起來應該有8間土產店。但三樓因為工程的關係，現在整個區域完全封閉。其他有些店家則因前幾年疫情的關係，撐不下去紛紛退出，才會導致現在幾近滅絕的狀態。

另外，過去常有乘客安檢之前，在機場內的土產店、餐廳中流連忘返，導致登機時間快到了卻還沒搭機，讓航空公司到處找人的事件發生。因此關西機場也打算重整規劃，想將購物的重點區域擺在安檢之後，以增加登機的效率。

研究「土產文化」的專家鈴木勇一郎指出，遊客在旅遊時購買當地土產，當作曾經去過某地方的證明，是日本從過去就有過的文化。而隨著現代交通越來越便利，土產的載運變得更加方便，讓大家都逐漸養成這樣的習慣。該如何儘快重振店家，配合遊客的購物文化，是現在關西機場將面臨到的問題。

關西機場 日本

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