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「最神秘AV女優」現身夏威夷！她拒絕粉絲「1 NG行為」 達人揭內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本AV女優河北彩花有著超高人氣。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official
日本AV女優河北彩花有著超高人氣。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official

出國旅遊竟意外捕捉野生「AV女神」的身影！日本知名AV女優河北彩花近期到夏威夷遊玩，擁有超高人氣的她在當地被許多粉絲認出來，河北雖親民地與他們互動，卻極力拒絕「1 NG行為」，事後更在Instagram上親吐心聲，連AV達人也跳出來解釋幕後原因。

日本AV女優河北彩花有著「最神秘女優」、「直球偶像」的稱號，河北擁有童顏且甜美的臉蛋，搭上高挑的身材，讓她成為許多人眼中的「AV女神」。近日，河北彩花到夏威夷觀光，旅途中遇到許多粉絲上前搭話，她也一一熱情回應，無論是打招呼或握手都積極應對，唯一的「NG行為」就是拍攝合照

河北彩花在Instagram以限時動態回應此事，她表示，每次在路上遇到粉絲上前聊天，她都會非常開心，她也會盡可能地滿足粉絲的需求，但唯獨合照會被她拒絕。河北透露，拒絕的理由其實很多，其中一個是想保護未來參與她活動的粉絲，為了維持合照的「特別性」，因此婉拒路上合影的要求。

河北彩花在Instagram以限時動態回應合照請求的問題。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official
河北彩花在Instagram以限時動態回應合照請求的問題。圖／取自Instagram@saika_kawakita__official

AV達人「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發文談及此事，他點出河北彩花拒絕合照是為了保障參與付費活動的粉絲權益，若在路上有人要求就能一起拍照，那真的對付錢參加活動的人很不公平，更在文中大讚「身為業者，我覺得河北彩花讚啦」。「一劍浣春秋」也透露，河北的經紀公司因「要求合照的人真的太多了」，才為此發出聲明。

因類似狀況層出不窮，河北彩花在極度為難之下才決定在Instagram貼出訊息。她也在文中提到，「有時候我會以握手回應，若你們（粉絲們）可以理解的話，我會非常感激的」。

日本 女優 夏威夷 粉絲 Instagram 限時動態 出國旅遊

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