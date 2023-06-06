快訊

「璀璨帝國 」184億富婆安娜中風過世 享壽62歲

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

拍「日本5家難吃雷店」影片遭炎上 蔡阿嘎2度道歉：我的疏失及錯誤

冷氣悲劇！家裡停電父帶子女開冷氣睡車裡致1死2傷 內情驚人

香港01／ 布萊恩／報導
越南發生駭人聽聞命案，由於家中停電，1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，被救出後送院搶救，但女兒回天乏術身亡，父親及兒子則沒有生命危險。圖／ingimage
越南發生駭人聽聞命案，由於家中停電，1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，被救出後送院搶救，但女兒回天乏術身亡，父親及兒子則沒有生命危險。圖／ingimage

天氣炎熱涼冷氣也要小心注意環境安全，否則隨時抱憾終身。越南發生駭人聽聞命案，由於家中停電，1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，被救出後送院搶救，但女兒回天乏術身亡，父親及兒子則沒有生命危險。據報導，事件起因是父親疏忽了汽車身處車庫，而冷氣系統運作問題所致。

綜合外媒報報導，事發6月1日晚上，由於安老縣長山鎮停電，加上天氣炎熱難耐，49歲父親於是帶20歲女兒及15歲兒子到停放在車庫的汽車上，啟動汽車電子並打開冷氣睡覺。

沒想到，這次涼冷氣睡覺竟觸發悲劇。到隔日凌晨約3時15分，母親前往查看情況時，發現3人在車廂內昏迷，於是召喚救護車把3人送往醫院急救。最終父親與兒子成功撿回一命，但女兒搶救無效不幸離世。當地警方正調查事件，懷疑3人在車內睡覺時缺氧導致昏迷。

據報導，3人所睡汽車是30多年前生產，造成意外原因或是父親忽略了汽車冷氣運作方式問題。報導引述專家指出，車內冷氣會自動抽取車外空氣，但汽車身處車庫，故車外空氣有很多是汽車產生的煙霧廢氣，當中包含「一氧化碳（CO）」，當倒抽入車內時，如有人若過量吸入一氧化碳，會失去知覺甚至死亡。

延伸閱讀：

酷熱36°C│冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳溫度　1招急降溫兼慳電

熱！孩子難眠求阿媽繳冷氣費　揭老爺咁樣阻開冷氣　網民估有苦衷

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

冷氣悲劇！家裡停電父帶子女開冷氣睡車裡致1死2傷 內情驚人

天氣炎熱涼冷氣也要小心注意環境安全，否則隨時抱憾終身。越南發生駭人聽聞命案，由於家中停電，1名父親帶子女到車上開冷氣睡覺，沒想到半夜3人均被發現陷入昏迷，被救出後送院搶救，但女兒回天乏術身亡，父親及兒子則沒有生命危險。據報導，事件起因是父親疏忽了汽車身處車庫，而冷氣系統運作問題所致。

印度比哈省恆河大橋兩度崩塌 官員坦言設計有問題

印度東北部比哈省（Bihar）一座橫跨恆河、興建中的大橋4日突然崩塌，現場畫面相當震撼。這已是這座橋第2次發生崩塌，地方...

真實人生／首位黑人世界小姐 她無懼歧視 優雅遊走外交戰場處理政變危機

1970年，全球有近1億名觀眾鎖定珍妮佛．赫斯頓（Jennifer Hosten）獲選世界小姐的加冕典禮直播，來自西印度群島南部國家格瑞納達（Grenada）的她，成為首位獲得此殊榮的黑人女性。而這只是她非凡職業生涯的起點，倚著其魅力和才能，赫斯頓後來在國家遭逢暴力政變之際，擔任駐外大使，接著陸續接任過其他外交和貿易職務，隨後又成為心理治療師和顧問。綜觀赫斯頓一生，她始終保有當年贏得世界小姐頭銜所展現的優雅和真誠。...

才沒那麼容易被AI取代？ChatGPT與新聞業的相愛相殺

ChatGPT在2022年底上線後，被認為是改變社會的新里程碑，其重大突破在於能讓機器掌握複雜的人類語言與溝通過程，一面是能夠理解我們用日常話語提出的問題，另一面是能消化網上巨量資料，並再生成流暢可讀的文字回傳答案。ChatGPT能夠回答的問題形形色色，包括： 「我給你人事時地物的必要資訊，請彙整後生成一篇完整新聞報導給我。」

熱浪來襲燃料短缺 孟加拉大停電恐再持續2週

孟加拉電力、能源暨礦產資源部長哈密德今天晚間表示，由於天氣炎熱耗電量增加，導致發電廠燃料短缺，孟加拉的停電問題恐再持續2...

日本最長壽地區在神奈川 專家指「兩原因」讓居民活得好健康

近來日本調查各地區的平均壽命，結果發現無論男女性別，日本壽命最長的地區坐落於「神奈川縣川崎市麻生區」。總計該地男性平均壽命高達84.0歲、女性則是89.2歲。同時也是該地在此調查中，首次拿到冠軍頭銜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦