2歲就被性侵！英國女親吐童年惡夢 狼父逼她翹課只為滿足自己
英國一名狼父從親生女兒年僅兩歲時就開始性侵她直到她17歲，甚至為了有更多時間跟女兒「相處」而讓她翹課。
《8視界新聞網》根據《鏡報》報導，現在已經31歲的艾蜜莉·維多利亞（Emily Victoria）日前在當地電視台第四頻道播出的紀錄片「A Paedophile in My Family: Surviving Dad」中分享了她的童年惡夢。
如今也身為人母的她，不知自己是如何忍受所經歷的煎熬，她也怨恨母親凱西（Kathy）沒有察覺到自己屋簷下所發生的這件事。
維多利亞說，「試著想像，跟媽媽比起來，爸爸更想跟妳在一起。妳能想像那是什麼感受嗎？能讓妳有多難受嗎？我為她感到難過，我可能也怨恨她，我會想，『妳為什麼看不到（發生的這一切）？』」
維多利亞的父母還有兩個兒子，一家人在英國多塞特的一個偏遠村莊生活，看似與一般家庭無異。
她透露，父親在她八歲那年辭去了房屋仲介的工作，在家當寄養父親，媽媽則長時間在外工作。
在她求學時期，父親會把她留在家性侵她，導致她經常缺課。她一直以為自己是唯一的受害者，所以從未想過要告訴任何人，直到17歲那年開始懷疑家中寄養的孩子遭到同樣的待遇時，她才清醒。
「我到底是為了什麼？一直以來，我都是為了保護其他人，才會讓自己受傷害。」
維多利亞在2009年11月向警方報案，父親最後被判14年監禁。
維多利亞的母親凱西接受採訪時稱，她一直以為女兒與老公的感情深厚，沒起疑心，自己也曾努力與女兒建立感情。
維多利亞說，拍攝紀錄片的過程幫助她緩解了「羞愧」的感覺，希望其他受害者能從她的經歷得到面對這個問題的自信。
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文章授權轉載自「8視界新聞網」
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