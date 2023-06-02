首次火星直播即將登場！ 一窺紅色星球奧祕

為慶祝名為火星快車（Mars Express）的探測衛星發射20周年，歐洲太空總署（ESA）2日將首次提供火星的現場轉播畫面。

ESA將自中歐時間2日晚間6點（台灣3日0點）起，在其YT頻道上直播，共60分鐘。

受地球和火星間的位置影響，訊號傳輸會有所延遲，短則3分鐘、長則22分鐘，但每50秒會更新1次影像。

根據ESA，探測器取得觀測到的資料數據時，大多不是在探測器與地球接收站的天線連線時，因此探測器必須先儲存這些資料數據，等到連上接收站時，再一次傳回。

ESA預估，前述直播從探測器拍到影像，到在該YT頻道上出現，約需18分鐘。然而，由於這次火星直播算是創舉，因此難以預料的變數仍多。