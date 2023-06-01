空中驚魂！印尼班機飛到一半「引擎突故障」 88名乘客嚇破膽
印尼嘉魯達航空公司一趟內陸班機在起飛後不久突然出現引擎故障，一邊的引擎宣告當機，客機緊急折返並順利降落，不過已經讓機上的88名乘客嚇壞。
《8視界新聞網》根據印尼媒體tribunnews報導，這趟使用波音737客機的GA 607航班，機上載有88名乘客和7名機組人員，班機原定於5月31日上午從印尼的萬鴉老（Manado）飛往首都雅加達，不過卻在起飛後數分鐘，發現一邊的引擎熄滅。
機長於是緊急決定折返機場，一名受訪乘客說，班機事前已經延誤了一個小時，沒想到起飛後不久就出現引擎故障，嚇壞機上乘客。
乘客：感覺飛機在搖晃
「我們很驚慌，飛機飛得很慢」。還有乘客說，感覺到飛機當時在搖晃，整個過程持續了大約三分鐘。
根據航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，這趟航班在起飛後不久，便在蘇拉威西以北的西里伯斯海域盤旋了一圈，然後折返起飛的機場。據了解，有關班機是在當地時間8點41分起飛，9點28分降落機場。
嘉魯達航空事後證實了這起事件，發言人說，機長是在起飛後發現駕駛艙的警示燈亮起，顯示客機出現狀況，基於安全考量讓客機折返進行徹底檢查。
公司也說，所有機上乘客都無恙，他們之後改乘其他班機繼續行程。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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