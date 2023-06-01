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先秤體重後登機！ 紐西蘭航空強調「乘客自願參與」

聯合新聞網／ 綜合報導
紐西蘭航空實施「乘客體重調查」，希望乘客能「先秤重、後登機」。示意圖／ingimage
紐西蘭航空實施「乘客體重調查」，希望乘客能「先秤重、後登機」。示意圖／ingimage

紐西蘭航空近期傳出特殊新規範，即日起到2023年7月2日之前，要搭機的乘客都得「量體重」才能上飛機，引發網友討論。

CNN報導，紐西蘭航空公司近期實施「乘客體重調查」計畫，每個在奧克蘭國際機場搭乘紐航班機的乘客都必須先量體重才能登機。該公司負重控制系統專家詹姆斯（Alastair James）在聲明中表示，測量乘客體重是為了要了解飛機重量負荷及分佈數據，藉此提升飛行安全及效率。除了乘客體重之外，他們也會測量機組人員的體重和隨身行李的重量。

這項規定是配合紐西蘭民用航空局的要求，不過紐航表示，乘客可以自行評估決定是否要秤重，若是不想配合也沒有關係。詹姆斯強調，由於體重是私人資訊，所有的體重數字會以匿名方式直接儲存在資料庫，不會顯示在磅秤螢幕上，「沒有人可以看到你的體重，就連我們都看不到」。

其實這並非紐西蘭航空第一次要求乘客量體重。2021年時紐航就曾要求國內線的乘客「先秤重、後上機」，是因為疫情才推遲國際線乘客的體重調查。

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