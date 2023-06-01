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下班縱慾火！男同事辦公室內「噴射體液」 她上班見染濕口罩嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子趁下班時間犯案，在女同事的貼身物品上「噴射液體」被逮。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
日本一名男子趁下班時間犯案，在女同事的貼身物品上「噴射液體」被逮。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

辦公室驚現變態同事，竟趁下班時間「放縱慾火」！日本一名男子被爆下班後在辦公室「脫序演出」，他見女同事未將工作服及口罩帶回家，竟因此心生歹念，在女同事的貼身物品上「噴射體液」。女同事隔日發現後隨即報警，警察也依DNA找到這名變態男，並將其逮捕。

根據日媒《NTV NEWS24》《Excite Japan》報導，事件發生在日本茨城縣土浦市的某間公司，今年3月時，男員工中山拓樹發現20多歲的女同事離開辦公室後未將貼身衣物帶走，便趁著下班時間「放縱慾火」，在女同事的工作服、口罩及帽子上「噴射白濁體液」，藉此滿足自己無處安置的慾望。

隔日，該名女同事在上班前準備戴上口罩，卻發現個人物品上沾有「不明液體」，立刻報警處理。警方透過DNA鑑定進行調查，與該公司的員工們進行比對後，隨即鎖定目標，逮捕了犯案的中山拓樹。

中山拓樹被逮後坦承犯行，但未透露具體的犯案動機。

日本 口罩 DNA 警察 性騷擾

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