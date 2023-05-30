日本星巴克「隱藏菜單」曝光 老饕喝了大推：超乎預期的美味

許多人習慣以咖啡迎接早晨，一天若沒來上一杯，就會覺得哪裡怪怪的。日本一名網友因多次到連鎖咖啡店星巴克消費，便在推特上分享「隱藏菜單」，更稱該飲品有著「超乎預期的美味」，推薦大家都可以試試看。

日本網友小N（Nちゃん）在推特以「每周去星巴克5次的女性，最推薦的隱藏菜單」為題發文，文中寫道，到日本星巴克點了一杯香草星冰樂後，跟店員說要加一份柑橘果肉，並將兩者放入果汁機攪拌，最後再加入2圈蜂蜜，就能一嚐「隱藏飲品」的美妙滋味了。

小N表示，「特製星冰樂」的味道就像檸檬優格般相當清爽，更大讚其有著「超乎預期的美味」。「隱藏菜單」曝光後隨即掀起討論，日本網友們紛紛留言表示，「上次喝普通的香草星冰樂就覺得很好喝，下次來試試看」、「明天來試喝看看，感謝分享資訊」、「每次點客製菜單時都很緊張，我很怕被當成麻煩的客人」。

而根據日本星巴克的消費規定，加料飲品屬客製化的一部份，加一勺柑橘果肉需另外加收110日圓（約新台幣24元）。據悉，台灣的星巴克也有提供客製化飲料的服務，但加料的品項中並未提供柑橘果肉及蜂蜜，因此該「隱藏菜單」目前無法在台灣喝到。