嚐禁果搞大肚子！渣男打死女友還想「剖腹取嬰」 焚燒屍體滅跡被逮

馬來西亞一名20歲大學畢業生偷嚐禁果搞大女友肚子，要求她隱瞞不果，竟將她活活打死，企圖剖腹取出四個月大的胎兒，然後放火燒屍滅跡。

這起駭人命案於本月23日發生，在馬來西亞雪蘭莪州一個村子附近的油棕園，民眾發現滾滾濃煙後趨近查看，發現一名女子被燒成焦屍，死狀恐怖。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，當地警方在接獲報案後，迅速在七個小時內破案，凶嫌被捕後揭發驚人內幕。

死者年僅21歲，和凶嫌偷嚐禁果後懷孕。警方初步調查顯示，凶嫌大學畢業不久，死者則是餐廳服務員。

警方說，凶嫌在22日晚上10點，開車載著女友到案發的油棕園後，要求對方隱瞞懷孕消息，但是女友拒絕配合，兩人因此發生口角。

凶嫌暴怒之下徒手將她打死。令人不寒而栗的是，凶嫌打死女友後，竟然還殘忍用刀刺向她的腹部，企圖挖出四個月大的親骨肉。

他放火燒屍後開車回家，但仍不放心，隔天早上騎著摩托車回到現場，二度放火燒屍，有意毀屍滅跡和銷毀證據。

警方是在24日下午1點45分到凶嫌住家將他逮捕，他沒有犯罪前科，目前被延扣六天助查。

死者遺體被燒毀60%，尤其是頭部更是全焦，死狀恐怖，遺體已被送往醫院解剖，找出真正死因。

文章授權轉載自「8視界新聞網」