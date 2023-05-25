聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚐禁果搞大肚子！渣男打死女友還想「剖腹取嬰」 焚燒屍體滅跡被逮

8視界／ 8視界
馬來西亞男疑似打死女友後，試圖焚燒屍體滅跡。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
馬來西亞男疑似打死女友後，試圖焚燒屍體滅跡。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

馬來西亞一名20歲大學畢業生偷嚐禁果搞大女友肚子，要求她隱瞞不果，竟將她活活打死，企圖剖腹取出四個月大的胎兒，然後放火燒屍滅跡。

這起駭人命案於本月23日發生，在馬來西亞雪蘭莪州一個村子附近的油棕園，民眾發現滾滾濃煙後趨近查看，發現一名女子被燒成焦屍，死狀恐怖。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，當地警方在接獲報案後，迅速在七個小時內破案，凶嫌被捕後揭發驚人內幕。

死者年僅21歲，和凶嫌偷嚐禁果後懷孕。警方初步調查顯示，凶嫌大學畢業不久，死者則是餐廳服務員。

警方說，凶嫌在22日晚上10點，開車載著女友到案發的油棕園後，要求對方隱瞞懷孕消息，但是女友拒絕配合，兩人因此發生口角。

凶嫌暴怒之下徒手將她打死。令人不寒而栗的是，凶嫌打死女友後，竟然還殘忍用刀刺向她的腹部，企圖挖出四個月大的親骨肉。

他放火燒屍後開車回家，但仍不放心，隔天早上騎著摩托車回到現場，二度放火燒屍，有意毀屍滅跡和銷毀證據。

警方是在24日下午1點45分到凶嫌住家將他逮捕，他沒有犯罪前科，目前被延扣六天助查。

死者遺體被燒毀60%，尤其是頭部更是全焦，死狀恐怖，遺體已被送往醫院解剖，找出真正死因。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

馬來西亞 命案 女友 懷孕 殺人

延伸閱讀

「摔角界林志玲」無預警宣布退役 曾因「擂台激鬥照」套住台灣粉絲的心

英國婦同一天生下姊妹卻不是雙胞胎 「妹妹」反超變成「姐姐」

當出租女友月入逾30萬元 她建議女生「不要讓男人約免錢的」

高溫熱炸了！櫻花妹留「這髮型」超清涼 網友看了大讚：夏天完美髮型

相關新聞

模仿「灑鹽哥」拍片變諷刺最有權勢部長 越南「灑葱哥」被判刑5年半

BBC報導，越南麵攤攤主裴俊林（Bui Tuan Lam，音譯）2年前模仿土耳其網紅廚師「灑鹽哥」拍片，被廣泛視為諷刺越...

「摔角界林志玲」無預警宣布退役 曾因「擂台激鬥照」套住台灣粉絲的心

日本人氣摔角選手赤井沙希外型亮眼，不僅被封為「格鬥妖精」，更因系列美照在網路上瘋傳，而被台灣粉絲稱為「摔角界林志玲」。24日，赤井沙希召開記者會宣布即將退役，最後一場比賽的時間點也跟著曝光...

南韓自製火箭成功發射將衛星送入軌道 尹錫悅：躋身太空強權

南韓今天宣布成功發射自主研製運載火箭世界號，並將工作衛星送入軌道，為南韓迅速發展的太空計畫邁出關鍵一步。總統尹錫悅說，此...

嚐禁果搞大肚子！渣男打死女友還想「剖腹取嬰」 焚燒屍體滅跡被逮

馬來西亞一名20歲大學畢業生偷嚐禁果搞大女友肚子，要求她隱瞞不果，竟將她活活打死，企圖剖腹取出四個月大的胎兒，然後放火燒屍滅跡...

旅日注意！日本成田機場自今年9月起 調漲國際航班旅客服務費

日本成田機場將從今年9月起，增收國際航班旅客的服務費，以應付成本上漲。《8視界新聞網》根據《共同社》引述消息來源報導，屆時，從第一與第二航廈出境的12歲以上成人旅客...

日本四國乘客搭巴士遭反鎖行李存放處嚇破膽 到終點站才被發現

日媒5月24日稱，日本JR四國巴士公司旗下高速巴士「吉野川特快號」司機2月24日因一時大意，誤將一名女乘客反鎖在行李存放處，行駛1.6公里至終站後才發現失誤。該名女乘客並無受傷，公司已就事件致歉，並作出處分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦