超商浩克翻版？美國也傳執法過當 紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

日前一名健美教練在超商大鬧毆打員警，員警也持警棍打傷這名教練引發爭議，不少網友都說一樣的事件若是在美國，警方可能已經開槍處理了。其實2021年11月時美國也曾發生類似案件，一名員警在處理遊民酒醉滋事時出手「狂揍6拳」，導致受害男子失去意識。近期判決出爐，這名員警被以三級攻擊罪起訴。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2021年11月10日，現年42歲的員警佩雷斯（Juan Perez）接獲報案，稱有人在紐約街頭飲酒鬧事，於是到場處理。

佩雷斯當時任職於紐約市警局第六分局，他跟搭檔到場時，發現一名遊民拿著酒瓶坐在街上大喊，聲稱有人要襲擊自己。警方原本讓這名男子坐在人行道上的椅子上，並且拿過酒瓶後叫救護車，但佩雷斯要給男子上銬時卻爆發肢體衝突，兩人在地上扭打。

扭打過程中佩雷斯出拳用力捶了受害者6下，因為受害男子已經喝醉，躺在地上根本無力抵抗反擊。男子被打到失去意識，臉部嚴重腫脹、鼻骨骨折。檢察官查看佩雷斯身上的密錄器時，發現佩雷斯並未告知男子要被上銬逮捕的原因，男子在被捕過程不斷詢問「發生什麼事？」、「你抓錯人了」，但仍慘遭毆打。

紐約市警局表示，在事件發生後佩雷斯就已經被放無薪假，今年5月24日判決出爐，佩雷斯被以三級攻擊罪起訴。

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