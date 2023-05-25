AI技術取代MRI 讀心術不再是超能力

讀心術不再是科幻小說情節！隨著AI技術發展，訓練聊天機器人的方式也可以應用到其他領域，並將民眾大腦活動的狀況轉化為文字。但有專家指出，如果人工智慧沒有法律的「護欄」，恐怕會對世界造成重大傷害，尤其涉及到隱私、數據等兩大議題。

無須MRI AI會讀心術

《CNN》報導，過去為了治療許多腦部疾病，許多民眾需要躺進大型的機械中進行核磁共振掃描（MRI）。然而，隨著AI技術進步，德州大學奧斯汀分校的科學家已可以嘗試用AI技術，捕捉民眾的大腦活動，並轉化為文字。

具體過程為，民眾只需要在檢查過程中聆聽不同的音樂，AI就會自動偵測該民眾的腦部變化。而該人工智慧使用的技術其實與ChatGPT如出一轍，都是通過大型數據分析、文字生成等，「本質上都在思考人類是如何說話與思考的」。

幫助喑啞病患

該技術目前還在發展中，且需要個別化的訓練，才能更精準的判讀民眾的大腦活動，意味著人工智慧目前還無法輕易讀懂人類的想法。德州大學奧斯汀分校學者胡特強調，「該技術真正的潛力是幫助無法溝通的民眾」，無需外科手術就能幫助病患「說出腦中的話」。

另一名研究人員傑瑞表示，把該技術稱為「讀心術」，將導致民眾認為大腦中的想法將再無隱私，會因為AI曝白於天下，然而民眾只要AI捕捉大腦活動的過程，刻意去想別的事情，就會導致掃描失敗。

專家呼籲立法管制

但他也強調，「每個人的心理隱私與大腦數據」仍是值得重視的議題，呼籲立法者應該認真看待該議題，制定出能夠讓AI適度發展，卻也不會對世界造成重大隱私傷害的規範。

《衛報》報導，紐約大學腦神經科學家馬可斯也曾呼籲政府立法監管AI。

他說，AI發展非常快速且複雜，一定需要設立一個負責監管AI，並密切注意其發展的專責機關。

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