控制18歲少年詐騙賣毒還痛打一頓 新宿黑道狂言「這是我的地盤！」

日本東京新宿，特別是歌舞伎町一帶，是出入比較複雜的場所。像是有許多不良少年少女，也常聚集在當地，並被有心人士利用犯罪，成為治安上的一大缺口。

根據日本媒體「文春Online」報導，近來5月17日，有一位徘徊於歌舞伎町的18歲少年，遭到黑道份子的德永晉太郎、三枝丈人等人毆打、關押在車內，他們還向少年母親勒索了20萬日幣（約相當於新台幣44755元），因而遭到警方逮捕。

報導指出，三枝等人利用這名少年兜售毒品，但最近少年擅自把賣來的錢通通花光，因而惹怒了他們。他們抓住少年之後，威脅少年母親若不交錢，就無法保證少年的性命。少年則包括頭部在內，多處有受到毆打損傷的現象，傷勢估計需要6星期才能治好。

除了這次的事件之外，也曾經有其他少年聽從指令進行詐騙，但是私自捲款潛逃，結果被德永找到人後監禁毆打。德永稱新宿的大久保公園「就是我的地盤」，沒有任何事情能夠逃離他的掌控。包括毒品、未成年性交易等等，許多案件都和他有所關連。除了他之外，當地也還有其他黑道份子暗中活躍，成為令人擔憂的治安死角。