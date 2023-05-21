腳趾指縫超級癢！女子看見黑斑 一查竟是罕見皮膚癌

美國愛荷華州一名女子覺得腳趾之間發癢，原本不以為意，但後來指縫間卻長出黑色斑點，沒想到檢查以後竟是罕見的皮膚癌。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，48歲的愛咪（Amy Jardon）是在2015年時出現腳趾指縫癢的症狀。一開始她原本不太擔心，但是後來腳趾實在癢得難受，而且查看時發現指縫間有咖啡色的斑點，於是便去就醫檢查。一開始醫生也告訴她不用太擔心，但為了保險起見還是做了活體組織切片檢查，這才發現這個小小的斑點竟是罕見的皮膚癌「黑色素瘤」。

愛咪一開始只是腳趾異常發癢，沒想到檢查才發現是罕見皮膚癌。圖擷自每日郵報

愛咪說，她是在2015年年初發現罹患這種癌症，2014年12月她的媽媽才因癌症過世，她確診前半年姊姊也被診斷出患有另一種癌症。為了確認自己的病情，愛咪特地到全球知名的癌症診所再次檢查，確定她罹患的是肢端黑色素瘤。

黑色素瘤通常是因過度暴露在紫外線之下，黑色素細胞在皮膚過度堆積而產生的。不過愛咪罹患的肢端黑色素瘤更為罕見，通常出現沒有過度曝曬陽光的四肢末端，像是腳趾、手的大拇指、食指或指甲上。

幸好發現後愛咪立刻接受手術，術後復原狀況十分良好，現在她不但能夠參加馬拉松，也會每年定期做皮膚檢查。