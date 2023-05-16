快訊

赴郭台銘住處餐敘 謝典林堅信郭會被徵召：朱立倫要負最後的成敗

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

荷包哭了！家裡有這條活化石要小心 不只毀衣毀包、房子也會「有事」

聯合新聞網／ 綜合報導
當在家中看到蠹魚，要注意房子是否過於潮濕。示意圖／ingimage
當在家中看到蠹魚，要注意房子是否過於潮濕。示意圖／ingimage

家中出現不起眼的昆蟲其實往往有警示作用！據外媒報導，銀色小昆蟲「蠹魚」雖然無害，但若在家中看到蠹魚，可不能輕忽，因為蠹魚喜歡有濕度的空間，而家裡若過於潮濕，可能會讓你的荷包大失血。

根據《鏡報》報導，若在家中看到銀色小蟲「蠹魚（silverfish）」，可能要注意，否則一個不小心，荷包恐會大失血。蠹魚是一種身體呈銀灰色的昆蟲，在地球上已存活約3億年，被形容宛如活化石

報導指出，蠹魚無害，喜歡潮濕的環境，水和濕氣有利於牠們生存。因此，若在家中發現蠹魚，在壁腳板、窗台附近東奔西竄，代表房子內有濕氣，不會過於乾燥。而蠹魚作為一種「潮濕指標」，這時候就需注意家裡是否過於潮濕，若未控制濕度，可能會付出高昂的代價。

據報導，若家中過於潮濕，將導致磚頭裂開、托樑和石膏腐爛，黴菌、孢子在這樣的環境中也將大舉擴散，最終將破壞房屋的結構，並且影響空氣品質。報導也提供解方，建議檢查住家的排水管，或是去了解建築防潮是否年久老化失效，以及家中是否有通風不良問題。此外，也要特別檢查浴室廚房兩個空間。

雖然蠹魚無害，也不會損害房子，但另有專家提醒，蠹魚在台灣俗稱衣魚，會啃食衣服、包包、紙張書籍，雖然樟腦有驅蟲效果，但在房間裡還是盡量保持乾燥才是根本之道。

蠹魚無害，喜歡潮濕的環境，水和濕氣有利於牠們生存。圖截自YouTube
蠹魚無害，喜歡潮濕的環境，水和濕氣有利於牠們生存。圖截自YouTube

濕氣 房間 廚房 空氣品質 浴室 建築 房子

延伸閱讀

影／建商開價10.3億也不搬！最強釘子戶擁2公頃土地 鄰居狂讚：不賣是對的

日男為治病「殺人割屁股熬湯」 逍遙法外三年後又為錢害命

相關新聞

《邦塔頌歌》與《獨立幻夢》：消失的菲律賓原民歷史與記憶

在1901年2月的馬尼拉，一名美國殖民地官員迪安・伍斯特（Dean Worcester）接待了來自菲律賓北部山區邦塔（Bontoc）的一批原住民，他們不辭辛勞長途跋涉，向官員投訴在家鄉日趨嚴重的貪污問題。隨後，伍斯特在自己的日記中提及領隊的耆老唐・弗朗西斯・穆羅（Don Francisco Muro）。

荷包哭了！家裡有這條活化石要小心 不只毀衣毀包、房子也會「有事」

家中出現不起眼的昆蟲其實往往有警示作用！據外媒報導，銀色小昆蟲「蠹魚」雖然無害，但若在家中看到蠹魚，可不能輕忽，因為蠹魚喜歡有濕度的空間，而家裡若過於潮濕，可能會讓你的荷包大失血。...

G7峰會在即！日本廣島「御好燒」推出德國香腸、英國炸魚薯條版本

七大工業國組織（G7）峰會19號將在日本廣島舉行，除了將討論的議題外，就連屆時將提供給各國領袖的食物也受到矚目。

影／學費較低、科系多元！到德國念大學 你需要先知道的幾件事

德國大學是全球不少學子的首選之一，不僅因為學費相對低廉，而且德國有超過400多間大學，科系選擇多元。來看看想要在德國念大學，有哪些事情你應該先知道？

檢視現有證據發現 世衛組織：代糖無益於長期控制體重

根據世界衛生組織（WHO）新推出的指導方針，想減重，就不要使用代糖...

濾鏡效果宛如變臉 多國政府要求標示

「濾鏡效果只是提供我完美的妝容與光線！」一名社群平台用戶在使用了濾鏡軟體「FaceTune」後如此表示。目前該應用程式的產值已達到18億美金。雖然目前社會對濾鏡的態度正反不一，為考量對青少年心理的負面影響，歐洲多國已在研擬修法，要求民眾Po文時，需表明「相片或影片是否經過修飾」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦