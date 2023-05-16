荷包哭了！家裡有這條活化石要小心 不只毀衣毀包、房子也會「有事」

家中出現不起眼的昆蟲其實往往有警示作用！據外媒報導，銀色小昆蟲「蠹魚」雖然無害，但若在家中看到蠹魚，可不能輕忽，因為蠹魚喜歡有濕度的空間，而家裡若過於潮濕，可能會讓你的荷包大失血。

根據《鏡報》報導，若在家中看到銀色小蟲「蠹魚（silverfish）」，可能要注意，否則一個不小心，荷包恐會大失血。蠹魚是一種身體呈銀灰色的昆蟲，在地球上已存活約3億年，被形容宛如活化石。

報導指出，蠹魚無害，喜歡潮濕的環境，水和濕氣有利於牠們生存。因此，若在家中發現蠹魚，在壁腳板、窗台附近東奔西竄，代表房子內有濕氣，不會過於乾燥。而蠹魚作為一種「潮濕指標」，這時候就需注意家裡是否過於潮濕，若未控制濕度，可能會付出高昂的代價。

據報導，若家中過於潮濕，將導致磚頭裂開、托樑和石膏腐爛，黴菌、孢子在這樣的環境中也將大舉擴散，最終將破壞房屋的結構，並且影響空氣品質。報導也提供解方，建議檢查住家的排水管，或是去了解建築防潮是否年久老化失效，以及家中是否有通風不良問題。此外，也要特別檢查浴室、廚房兩個空間。