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帳號公開「賣春找恩客」 28歲女突拿刀把男子刺成重傷

聯合新聞網／ 綜合報導
一位平常賣春、居無定所的日本女子，最近突然拿刀將一位男性刺成重傷。圖擷自twitter
一位平常賣春、居無定所的日本女子，最近突然拿刀將一位男性刺成重傷。圖擷自twitter

近來日本神奈川縣發生一起殺人未遂事件。一位名為伊藤的28歲女性，日前在人行道上，拿刀兩次刺向一位49歲、職業不詳的男性A先生腹部。儘管男子送醫後沒有生命危險，但仍受到重傷。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，A先生的住處約距離案發現場車程10分鐘，目前單身，平常和母親兩人一起。A先生父親過去在家裡開設蔬果店，但前年過世，據稱，A先生現在似乎是失業狀態。

另一方面，兇嫌伊藤則是畢業於國立岐阜大學，自稱住在東京新宿卻查不到詳細住址，被認為有可能是流連於網咖、旅館等地。另外在她的個人帳戶裡，有公開賣春行為，連價碼「有套1（一萬日幣，約相當於新台幣2294元）／無套1.5／過夜2　時間（回數）不限制」等等條件都明確打出來，還附上許多加工過的個人照片。

而在案發之前，伊藤的帳戶就已經有幾則貼文，表示「真的無法原諒」、「不負責任逃避的人，腦袋有問題嗎」，似乎與特定對象產生糾紛。犯案後，伊藤自己主動打110通報。警方趕來現場時，伊藤也沒有任何抵抗，乖乖接受逮捕。整體案件的懸疑之處，還有待警方的調查。

日本 殺人

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