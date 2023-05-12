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醫學系畢業遭父母逼返鄉「到工廠工作」 她淚喊：人生好失敗
「我覺得自己的人生很失敗！」馬來西亞一名女子從醫學系畢業後，被父母要求回到家鄉工作，再加上種種原因的考量，最後只能到工廠打工，讓她對未來的路失去方向。
根據《光明日報》報導，該名女子利用匿名的方式在推特上發文，表示自己在求學時努力取得醫學學位，畢業後想留在城市找一份和醫療相關的工作。沒想到，父母卻要求她回到家鄉工作，「我的父母不允許我在吉隆坡工作，他們認為那裡很遠，不方便就近照顧他們」。
女子聽從父母的話回到家鄉，再加上種種原因的考量，只好到一間工廠打工，「我原本以為在完成醫學學位後，可以找到一份高薪的好工作，但沒想到最終會到工廠工作」。此外，女子的父母還指責她，為什麼擁有高學歷還去工廠打工，不僅辜負自己，也辜負他們。憧憬和現實的明顯差距，讓她對未來的路失去方向，「我覺得自己的人生很失敗」。
貼文曝光後也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我認為妳應該尋找與自己學習領域相關的工作，或者嘗試透過社交媒體尋找一些國際公司進行遠端工作，也方便照顧家裡的老人」、「如果妳的父母還可以自己照顧自己，那麼妳應該把自己放在第一順位」、「如果妳想讓父母過上更好的生活，就必須賺取更高的收入」。
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