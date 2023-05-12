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鬼魂的復仇？從「意外溺斃」到「謀殺」？泰國女星Tangmo離奇墜河案大翻轉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／Happy Melon Patcharaveerapong

文／蔡瓅萱

泰國女星達帕查娜維拉潘（Tangmo）在去年（2022）2月在和友人搭乘遊艇出遊時發生墜河意外，不幸溺斃。原先泰國警方以「過失致死」處理該案，但在調查過程中出現諸多疑點，陸續發現的證據也使得全案大翻轉，以「謀殺案」重新調查。此外，理應過世身亡的Tangmo在去年5月時突然出現粉專發文，也讓網友覺得毛骨悚然。近日該案的判決結果出爐，2名嫌疑富商被處以有期徒刑緩刑及罰款。

延伸閱讀：比Netflix影集更細思極恐！泰國女星Tangmo落水命案大翻轉　「過失致死→謀殺」驚悚細節曝光

從「意外落河」到「蓄意謀殺」　泰國女星墜河案情大翻轉

37歲泰國女星 Tangmo在2022年2月24日與友人搭乘遊艇出遊，卻不幸墜落湄南河溺斃。然而Tangmo的母親認為這不是單純的意外，表示 擅長游泳的Tangmo不可能那麼輕易溺死。同行友人的後續行為也疑點重重，雖然聲稱協助搜救到凌晨三四點，實際上卻是在一點多就離開現場，也並未主動配合警方做筆錄。此外，Tangmo的經紀人在落水第一時間並未通知Tangmo母親，明明會游泳的她還辯稱自己不會游泳所以沒有下水救人，種種跡象表明案情並不單純。

Tangmo母親

Tangmo落水的畫面曝光後，更是讓許多網友認為她是被「蓄意謀殺」，因為畫面中可以看見一隻試圖抓住船尾漂浮物的時，但在船尾的男子不僅沒有出手相助，還將漂浮扯下。另外，在船上也發現疑為Tangmo的血跡，且Tangmo的遺體上也確實有被利器劃傷的傷口，許多蛛絲馬跡讓人不由得懷疑Tangmo真的是被同行友人謀害。

Tangmo落水畫面曝光後許多人覺得案情並不單純

▲Tangmo落水畫面曝光後許多人覺得案情並不單純。

image source: YouTube／翻攝自01檔案·國語頻道

判決結果出爐！2嫌疑富豪被處有期徒刑緩刑

令大家感到毛骨悚然的是，在Tangmo離世約莫三個月後，她的臉書粉絲專頁突然開始更新，出現各種詭異照片，以及「被又愛又信任的朋友陷害了」、「還在等你們5個人說出真相」、「不要為刪除手機數據就無恢復」等宛如「復仇」的語句。據泰媒報導，這些粉絲專頁更新為Tangmo的母親託人所為，目的是希望能藉此揭露背後的真相。

該案的判決結果於近日出爐，據泰媒報導，當地法院於10日下午針對該案做出判決，其中2名富商嫌疑人皆因為在遊河過程中違反船隻使用規定，被判定過失致死，分別獲判2年9個月有期徒刑、緩刑3年、6.4萬泰銖（約5.8萬臺幣）罰款，以及2年2個月有期徒刑、緩刑3年、5.4萬泰銖（約4.9萬臺幣）罰款，並且進行公共服務。至於其餘4名嫌疑則，則預計在下個月開庭審理。

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