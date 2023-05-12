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貴族學校男師遭爆「戀童癖」 愛看虐童影片遭判刑2年

聯合新聞網／ 綜合報導
柯迪因為持有虐童影片和照片遭判刑兩年。圖擷自每日郵報
柯迪因為持有虐童影片和照片遭判刑兩年。圖擷自每日郵報

澳洲雪梨一名高中教師雖然在貴族私校任教，近期卻被發現是「戀童癖變態」，因為下載兒童性虐待影片遭逮捕，被判有期徒刑兩年。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的柯迪（Cody Michael Reynolds）在雪梨的貴族學校莫里亞學院任教，該校每年學費高達39700元美金（約122萬台幣），收費十分高昂。

警方於2022年3月接獲線報到柯迪家突襲搜查，發現柯迪的通訊軟體WhatsApp上有一名叫做澤維爾（Xavier）的男子，兩人透過通訊軟體互傳兒童性虐待影片，內容包含兒童遭持槍威脅、4歲男童自慰等。不僅如此，警方也在他的手機相簿和工作用的筆電發現隱藏的資料夾，資料夾中有111張兒童色情圖片及6部兒童遭虐的影片。

事件爆發後，柯迪立刻遭到革職，他在出庭時坦承，自己下班以後會躲在自己公寓的儲藏室看虐童影片，但並沒有犯下任何跟學生相關的罪刑。地方法院法官認為持有這類影片是助長性虐待市場成長，因此判處柯迪兩年十個月有期徒刑，一年六個月不准假釋。

虐童

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