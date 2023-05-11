真正的行人地獄！世上交通安全最糟的5大國家 為什麼車禍率會這麼高？

在全世界交通安全最糟的5大國家，有許多待解的難題。

近幾年來，台灣一直被冠上「行人地獄」的諷刺稱號，關鍵在於少部分不禮讓行人之駕駛或初犯、累犯的酒駕駕駛，不斷讓無辜的人受到威脅，種種的新聞事件不只令人心痛，而且也著實讓人感到悲痛和憤怒。

這些車禍事件，每天都在世界上的不同角落上演，輕則財物損失，重則讓不少家庭就此殘破不堪——可悲的是，不少肇事者不僅不會從車禍事件中學到教訓，他們犯後完全不知悔改的態度，更令無辜的家庭情何以堪。

根據世界衛生組織（WHO）的統計，每年約有130萬人的生命因為車禍意外而喪生，另有2000萬至5000萬人受傷，其中有不少人更因此致殘。

不僅如此，車禍的傷害更給個人、家庭乃至於整個國家相當大的經濟損失，這些損失來自醫療費用，以及因為受傷導致死亡或傷殘後，對於工作能力影響導致家庭成員的生產力損失。世界衛生組織估算，因為車禍而導致的國內生產總值損失，就高達3％。

全球車禍主要發生於中低收入國，死者以男性年輕人為主

圖／在多明尼加，這種攀附在車後的載運行為非常常見。Joshua Partlow

世界衛生組織研究發現，全球90％以上的車禍死亡事故，發生在低收入和中等收入的國家，非洲區域的交通傷害死亡率最高，歐洲區域最低，但即便是在高收入國家，社會經濟地位較低的人，也更容易捲進交通事故。

年齡部分，車禍意外是5到29歲年輕人的主要死因；若以性別來判斷，男性的車禍意外遠遠高於女性，在全球交通意外的死者中，73％為25歲以下的年輕男性，他們死於交通意外的可能性，幾乎是年輕女性的3倍。

世界衛生組織分析交通意外造成喪命的主因，基本上不外乎超速、酒駕、毒駕、未戴安全帽或未繫安全帶、分心駕駛、不安全的道路設施和交通執法不足等，聯合國（UN）也設定了全球道路安全的協議，期待在2030年前，減少50％的道路交通死亡和傷害。

讓我們一起看看世界銀行（World Bank），以每10萬人死亡數統計之全球交通意外死亡率最高的5個國家，這些地區的慘痛教訓，影響十分巨大。

5、厄利垂亞（Eritrea）

圖／厄利垂亞的交通問題主要發生在郊區。idea.int

在東非國家厄利垂亞，每10萬人有38人車禍死亡。這個地方的交通安全評估被視為是致命的，雖然主要城市的道路鋪設相對良好，但蜿蜒的山路通常沒有護欄，次要道路和偏遠地區的道路基本上未鋪砌且道路狀況不佳。

由於一般民眾缺乏交通工具，厄利垂亞人民依賴徒步旅行，但他們經常身著深色衣服且道路沒有照明，這都成了交通上不可預測的危險因子，加上基礎建設不足，在此地發生的交通意外，往往也很難得到妥善的醫治。

4、賴比瑞亞（Liberia）

圖／賴比瑞亞的交通有著非常嚴重的問題。globalresilience

在西非國家賴比瑞亞，每10萬人有39人車禍死亡。調查發現，在賴比瑞亞的公路旅行可能很危險，坑坑疤疤的路面很常見，使得安全駕駛變成一個遙不可及的挑戰，汽車、卡車、機車和計程車經常擠滿了人與貨物，且駕駛很習慣在沒有打號誌或紅燈的狀況下突然停下來，導致追撞事故發生。

此外，許多車輛的輪胎幾乎都已經沒了胎紋，爆胎事件層出不窮的發生，加上計程車老舊、維護不善，嚴重超載更是基本的日常。調查還揭露，由於道路基礎設施的缺乏，在偏鄉都沒路燈的狀況下，一般車輛真的很難發現在夜晚中於道路行走的路人。

3、委內瑞拉（Venezuela）

圖／委內瑞拉的交通狀況十分紊亂。Leonardo Viloria

在南美國家委內瑞拉，每10萬人有39人車禍死亡。在委內瑞拉的交通評估中，防禦駕駛是一個最基本的要件，因為機車經常會在車陣間穿梭，一不小心就會發生意外，加上安全帶並不是必要繫上的交通守則，許多車輛上甚至沒有安全帶。

調查揭露，在大部分的時間裡，首都加拉加斯的交通壅塞狀況非常常見，而且常常被武裝犯罪份子利用，像是盜匪們會騎車在塞車時行搶，隨後快速逃脫，如果被害者不服從，還有可能因此喪生。而在大多數的城市裡，都可以靠著廉價的巴士通行，但極高的犯罪率使得乘坐巴士充滿了挑戰。

2、辛巴威（Zimbabwe）

圖／辛巴威交通問題嚴重，首都每晚就會發生近50起車禍。gga.org

在南非國家辛巴威，每10萬人有41人車禍死亡。調查發現，辛巴威的交通狀況非常危險，尤其是在夜間，許多人超速行駛，且大多數道路都缺乏超車道、路肩、照明、反光設備、貓眼石等設施。此地酒駕執法、臨檢基本上不存在，導致酒後駕車意外非常頻繁，同樣也是發生在晚上。

當地交通安全委員會報告，光是在首都哈拉雷，每晚就至少有40至50起的車禍發生，主因在於許多車輛都沒有車燈或尾燈，在夜間基本上都無法看到對方車輛的存在，交通信號燈也頻繁故障。出於交通安全的考量，美國大使館還禁止在當地工作的外交人員搭乘「Kombis」，這是當地很普遍的小型巴士。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1、多明尼加（Dominican）

圖／多明尼加的駕駛習慣常導致不同的意外發生。traveloffpath

在中美國家多明尼加，每10萬人有61人車禍死亡。全世界車禍死亡最嚴重的國家，就是多明尼加，由於缺乏足夠的交通管制措施，當地不守紀律的駕駛非常常見，大多數駕駛人沒有使用方向燈的習慣，有時候直接將手伸出窗外，示意自己要往什麼方向是很常見的。

調查發現，司機大部分都是咄咄逼人且反覆無常的，即便在交通信號需要駕駛人讓行時，他們也不會遵守。

不僅如此，行人的交通安全概念也不足，不看交通號誌、不走斑馬線是不少人的習慣，每年都有行人在看似隨機的地點橫越馬路（包含高速公路）時死亡。

行人在多明尼加沒有優先權，在繁忙的道路上行走、穿越，即便是有紅綠燈或交通警察在場的十字路口，也非常危險。

台灣外交部領事事務局也以此形容多明尼加的交通：「交通運輸車輛大部分老舊，惟依然在市區橫行無阻，尤其倘欲搭乘『Concho』者，只須在路邊揮手，車即依手勢而停，常造成交通阻塞及發生交通事故。」

（本文出自2023.5.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）