快樂兒童餐不快樂了…控4歲女兒遭雞塊燙傷變醜 佛羅里達夫婦告麥當勞

吃麥當勞兒童餐竟也發生意外，據外媒報導，一名母親開車帶女兒到麥當勞得來速買快樂兒童餐，女兒原本開心吃薯條，不料下一秒卻發生悲劇，麥克雞塊掉落並卡在女童大腿和安全帶之間，女童皮膚與熱騰騰的麥克雞塊接觸時間長達2分鐘，事後更留下疤痕，女童爸媽因此怒提告求償。

據《每日郵報》報導，一對夫妻因為4歲女兒被麥克雞塊「燙傷又留疤變醜」，對麥當勞提告求償15,000美元（新台幣約46萬元），指控該店家供應的雞塊「有缺陷、有害且不適合人類握住」。

報導指出，女童母親菲拉娜福爾摩斯（Philana Holmes）買了有6塊麥克雞塊的快樂兒童餐，監視器畫面顯示菲拉娜取餐後，便將快樂兒童餐的盒子遞給後座的女兒，女兒則開始吃起薯條。

不料，菲拉娜開車駛離得來速後，便聽到女兒開始大叫，隨後則是一聲劇烈的尖叫。菲拉娜當即發現麥克雞塊掉落在女兒的腿上，她邊開車邊試圖打落麥克雞塊。車子停妥後，菲拉娜迅速跑到後座，把卡在女兒大腿和安全帶之間的麥克雞塊取出，「她的大腿真的非常地紅，她當下不斷尖叫」。

夫妻聘請的律師喬登在法庭上指出，麥當勞及其特許經營商未能警告麥克雞塊的危險性，並在提供如此熱的麥克雞塊時疏忽大意，喬登拿著快樂兒童餐的紙盒表示，「合理、可預見、預期的用途是讓孩子拿這個盒子」、「如果你不示警，就要承擔責任」。

代表麥當勞的律師史考特則說明，菲拉娜當天總共購買了32個麥克雞塊，造成傷害的只有1個麥克雞塊，即卡在女童大腿和安全帶之間長達2分鐘的麥克雞塊，並主張麥克雞塊「沒有缺陷」、「它們沒有過分危險，沒有極度滾燙，也並未發生疏忽一事」。

此訴訟案本週二在法庭進行，聽證會定於週三繼續。