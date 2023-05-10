快訊

懶人卡／生死瞬間！建案吊臂砸中捷車廂 恐怖過程全紀錄

靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

快樂兒童餐不快樂了…控4歲女兒遭雞塊燙傷變醜 佛羅里達夫婦告麥當勞

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻主張女兒被麥克雞塊燙傷，對美國麥當勞提告求償。路透社
一對夫妻主張女兒被麥克雞塊燙傷，對美國麥當勞提告求償。路透社

麥當勞兒童餐竟也發生意外，據外媒報導，一名母親開車帶女兒到麥當勞得來速買快樂兒童餐，女兒原本開心吃薯條，不料下一秒卻發生悲劇，麥克雞塊掉落並卡在女童大腿和安全帶之間，女童皮膚與熱騰騰的麥克雞塊接觸時間長達2分鐘，事後更留下疤痕，女童爸媽因此怒提告求償。

據《每日郵報》報導，一對夫妻因為4歲女兒被麥克雞塊「燙傷又留疤變醜」，對麥當勞提告求償15,000美元（新台幣約46萬元），指控該店家供應的雞塊「有缺陷、有害且不適合人類握住」。

報導指出，女童母親菲拉娜福爾摩斯（Philana Holmes）買了有6塊麥克雞塊的快樂兒童餐，監視器畫面顯示菲拉娜取餐後，便將快樂兒童餐的盒子遞給後座的女兒，女兒則開始吃起薯條。

不料，菲拉娜開車駛離得來速後，便聽到女兒開始大叫，隨後則是一聲劇烈的尖叫。菲拉娜當即發現麥克雞塊掉落在女兒的腿上，她邊開車邊試圖打落麥克雞塊。車子停妥後，菲拉娜迅速跑到後座，把卡在女兒大腿和安全帶之間的麥克雞塊取出，「她的大腿真的非常地紅，她當下不斷尖叫」。

夫妻聘請的律師喬登在法庭上指出，麥當勞及其特許經營商未能警告麥克雞塊的危險性，並在提供如此熱的麥克雞塊時疏忽大意，喬登拿著快樂兒童餐的紙盒表示，「合理、可預見、預期的用途是讓孩子拿這個盒子」、「如果你不示警，就要承擔責任」。

代表麥當勞的律師史考特則說明，菲拉娜當天總共購買了32個麥克雞塊，造成傷害的只有1個麥克雞塊，即卡在女童大腿和安全帶之間長達2分鐘的麥克雞塊，並主張麥克雞塊「沒有缺陷」、「它們沒有過分危險，沒有極度滾燙，也並未發生疏忽一事」。

此訴訟案本週二在法庭進行，聽證會定於週三繼續。

麥當勞 薯條 律師 監視器 提告

延伸閱讀

iPhone掉進臭水溝滿是淤泥 他不惜弄傷自己也要跳下去撿

蟻滿載！洗衣機變「螞蟻大軍專屬按摩浴缸」 女子靠1招大膽洗2次衣服

相關新聞

服務升級！搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

澳洲雪梨先驅晨報10日報導，紐西蘭航空（Air New Zealand）公布經濟艙「Skynest」舒眠艙的更多相關細節...

快樂兒童餐不快樂了…控4歲女兒遭雞塊燙傷變醜 佛羅里達夫婦告麥當勞

吃麥當勞兒童餐竟也發生意外，據外媒報導，一名母親開車帶女兒到麥當勞得來速買快樂兒童餐，女兒原本開心吃薯條，不料下一秒卻發生悲劇，麥克雞塊掉落並卡在女童大腿和安全帶之間，女童皮膚與熱騰騰的麥克雞塊接觸時間長達2分鐘，事後更留下疤痕，女童爸媽因此怒提告求償。...

早當祖父了…79歲勞勃狄尼洛「7度當爸」 傳孩子生母是華裔

影星勞勃狄尼洛(Robert De Niro)的代表羅森菲爾德(Stan Rosenfield)向「今日美國」(USA ...

網路交鋒！痛擊俄國駭客 美國：已破壞其軟體

美俄網路交鋒，美國再下一城！美國聯邦調查局表示，俄羅斯間諜長年以來都透過駭客網站竊取超過50個國家的敏感資訊，好在目前已經破壞了駭客的惡意軟體。俄羅斯的網路攻擊遍布全球，包括義大利、巴西、德國等多國都曾經受害。

英王查理三世加冕大典完成！英王室公布大合照 少了兩位王子

英王查理三世加冕大典6日順利完成，白金漢宮8日發布查理三世和王后卡蜜拉加冕後的首張肖像，以及王室成員的合照；合照中不見哈...

低於180公分等於魯蛇？南韓身高焦慮 從小打生長激素

根據研究，南韓人過去一世紀愈長愈高，增高程度是全球平均值的2倍到3倍。統計顯示南韓偶像團體平均身高愈來愈高，社會風氣也崇尚高大，許多南韓人為了高人一等，大買維他命、含鹿角和人參的草藥、注射生長激素、針灸甚至接受手術，增高補品銷售額從2018年至2022年增加10倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦