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地中海異常熱浪 4月底溫度創新高

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
歐洲國家陸續出現高溫，人類排碳是溫度升高的背後主因。(Photo by srslyguys on Flickr used under Creative Commons license)
歐洲國家陸續出現高溫，人類排碳是溫度升高的背後主因。(Photo by srslyguys on Flickr used under Creative Commons license)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

歐洲與北非4月超熱。歐洲科學家發表最新報告指出，阿爾及利亞與葡萄牙等地中海西方及北非一帶國家今年4月底溫度再創新高，背後原因與氣候暖化脫離不了關係。

4月酷熱如夏

據《紐約時報》報導，來自撒哈拉的龐大乾熱空氣在4月下旬停留在地中海西部數天後，為當地帶來只有7、8月份才會出現的酷熱氣候，例如西班牙南部哥多華測得溫度來到刷新紀錄的攝氏38.8度，摩洛哥溫度也超過38度以上，同樣可能創下該國4月高溫紀錄。

對此，荷蘭皇家氣象研究所科學家菲利浦表示，「沒有經過數十年碳排放，這種罕見高溫情況是不可能出現的。」

北非乾旱已多年

伊比利亞半島與北非已多年備受乾旱所苦，包括因為缺雨，造成摩洛哥小麥收成不佳，連帶讓當地進口增加，食物價格同樣攀升中。高溫與降雨偏少也讓西班牙去年橄欖產能欠佳，造成全球橄欖油價格來到26年新高。摩洛哥穆罕默德六世理工大學科學家法蒂瑪德里奧赫指出，「很遺憾地，未來並不會更好。」

去年也是歐盟自從2000年以來，出現第二嚴重的森林野火意外，去年西班牙就燒掉31萬公頃林地，是歐洲大陸受災最嚴重的國家。

氣候變遷加劇高溫

據《國家報》報導，瑞士蘇黎世聯邦理工學院科學家費舍爾表示，「當地高溫是因為非洲高壓系統移入造成，除此之外，氣候變遷造成氣候更溫暖則讓高溫更加劇烈。」他認為，人類通常認為氣候變遷只會造成7、8月出現高溫氣候，但是目前的天氣顯示影響層面已擴大，包含春季與秋季都會受影響。

聯合國環境規劃署指出，地中海地區變熱的速度比世界平均快了2成，當地溫度相較工業革命之前已上升1.54°C，2040年將增溫2.2°C，而且海水溫度也較過去變暖0.4°C。

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