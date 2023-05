全球「最高星巴克」竟然在這裡！十大韓國釜山熱門景點一次收藏

此生沒走一趟釜山真的會後悔!

「Everybody Come to 해운대(海雲台),Everybody Come to 자갈치(札嘎其)」,聽到這首歌,是不是也讓你想要馬上飛到釜山旅遊了呢?釜山不僅是南韓最大港口城市,每年舉辦的「釜山國際電影節」也成為亞洲知名文化盛事,就連全世界最大的百貨公司「新世界(Centum City)」也設於釜山,在港都、娛樂與文化交流下,這裡也成為台灣人喜歡放鬆度假的聖地。

No.1 海雲台해운대

說到釜山許多人最先想到的就是海雲台!從釜山地鐵抵達海雲台站後,往海邊的方向走,除了道路兩側有古來司魚糕、密陽血腸豬肉湯飯等美食,沿著海雲台海水浴場漫步,不僅可以看到淺白的沙灘與蔚藍的海水,另一側還有高樓大廈矗立,雖然現在規定無法餵食海鷗,不過還是可以欣賞成群的海鷗飛過海雲台時的壯闊美景。



不少走訪海雲台的遊客對於海雲台也留下難忘印象,「釜山必安排景點,沙灘非常乾淨,規劃得很好,高樓臨近很好拍照,海鷗非常非常多」、「超級喜歡這裡,離生活圈這麼近的海灘真的很幸福,旁邊還有海洋館超級方便,一整天都可以待在這邊沒問題」、「白天的海灘非常的美,很適合日光浴,夜晚的沙灘因為有活動,照亮了整個海邊,另有一番景象」。

地址:釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路264(부산광역시 해운대구 해운대해변로 264)

No.2 海雲台藍線公園 해운대 블루라인파크

如果你也是IG網帥、網美,那你絕對不能錯過海雲台藍線公園「天空膠囊列車」、「海岸列車」!海雲台膠囊列車外殼塗上紅色、黃色、綠色、藍色,一台列車可以乘坐1至4人,車程大約30分鐘,入座後還可以把手機放到車內的專屬音響,一邊聽音樂一邊享受海景,超級愜意!

如果想要拍攝靠海風景,建議可以從尾浦乘坐膠囊列車至青沙浦,抵達青沙浦後在平交道拍攝「灌籃高手」場景照,最後再搭乘海岸列車返回尾浦。網友對於膠囊列車也讚嘆,「超可愛的~沿路風景也好美,釜山必搭」、「造型可愛的膠囊小火車,適合拍照,可以帶點飲料零食上去邊吃邊看海景」、「喜歡大海的人一定喜歡,搭乘海邊列車可一路上看到漂亮的海景,有幾站可自由上下車欣賞,想看海的人是不錯的選擇」。

預約網址:https://www.bluelinepark.com

地址:釜山廣域市海雲台區迎月路62路13(부산광역시 해운대구 달맞이길 62 번길 13)

No.3 西面 서면

來到釜山想逛街也沒問題!釜山西面擁有「釜山明洞」之稱,匯聚了許多咖啡廳、美食餐廳、百貨公司、Olive Young美妝店、ABC-Mart等商店,如果你是文創小物愛好者,這裡還有販售矮袋鼠DINOTAENG周邊的Object分店,走進巷弄的轉角還能發現許多販售可愛飾品、手機殼的店舖。

許多喜歡西面的遊客也熱情分享,「來釜山玩建議住西面站周邊,這裡簡直像不夜城,吃喝玩樂的點多到一整個月都逛不完」、「很多時尚咖啡店,還有好多好吃的韓式烤肉」、「釜山的購物中心、地下街非常發達,一年365天都可以舒適地享受購物,來釜山必去的地方」。

地址:釜山廣域市釜山鎮區中央大路地下730(부산광역시 부산진구 중앙대로 지하 730)

No.4 Busan X The Sky

想要和另一半、家人好友欣賞海雲台高空美景,推薦你來釜山新地標「BusanXThe Sky」走走!搭乘直達電梯來到100樓,走出電梯就能俯瞰整個海雲台美景,除了化妝室特別設計成景觀廁所,遊客也能挑戰建築內的高空透明走廊,拍完美照後走到99樓,也別忘記品嚐全球最高的星巴克咖啡,邊喝飲料還能邊享受窗外美景。

BusanXThe Sky在Google評論上也被留下極高評價,「到100層樓高的地方看海景市景,從電梯起就很有特色,可以很悠閒的在最高層喝咖啡,遊客必去的洗手間,居高臨下上廁所,很有fu啊」、「天氣好的話上來會很美的地方」、「推薦一定要去頂樓上廁所,風景很美哈哈」。

地址:釜山廣域市海雲臺區迎月路30(부산광역시 해운대구 달맞이길 30)

No.5 甘川洞文化村 감천문화마을

除了韓國京畿道的小法國村,釜山甘川洞文化村也藏有許多可愛的小王子!搭乘札嘎其市區公車前往甘川洞,走進文化村內的道路,映入眼簾就是五彩繽紛的房子;事實上,這裡以前是韓戰難民們聚集的村莊,後來在藝術團體推動下,才改造成現今的模樣,周邊也販售飾品、美食,甘川洞的觀光也因此變得非常活絡。

來到甘川洞旅遊的網友也表示,「這裡的建築顏色很多很漂亮,附近也有很多小店可以走一走,還可以換韓服拍照,這裡真的很值得一來」、「除了有名的小王子牆壁彩繪,也有3D彩繪,可以一直拍個不停」,由於這裡還是有當地居民居住,走訪時也要小心不要大聲喧嘩唷!

地址:釜山廣域市沙下區甘川2路203

(부산광역시 사하구 감내2로 203)

No.6 釜山樂天世界 롯데월드 어드벤처 부산

想要來釜山怎麼能不玩遊樂園呢?位於釜山的「樂天世界」比起首爾樂天世界大上3至4倍、佔地將近50萬平方公尺,釜山主題以男主角LOTTY搭救女主角Lorry為童話王國故事背景,總共設置6大園區及24項遊樂設施,推薦體驗刺激的「Giant Diger雲霄飛車」、「Giant Swing巨型圓盤盪鞦韆」,想要和閨蜜留下回憶,這裡也提供高中校服租借服務,直接讓你一秒化身韓系女神、男神!

台灣遊客體驗後也直呼,「遊樂設施都很不錯,動向也好,服務人員也會親切說明,不用擔心太多,這裡大約可以待四個小時,也可以租借學生服,真的值得一遊」、「釜山樂天世界有漂亮的城堡,彷彿走入卡通神話世界」、「夜幕低垂後,迪士尼卡通人物大遊行,服裝華麗、舞蹈精彩、音樂熱鬧,是一項不容錯過的精采表演」。

地址:釜山廣域市機張郡機張邑東釜山觀光路42(부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광로 42)

No.7 南浦洞 남포동

除了西面是熱門觀光景點,南浦洞也是來釜山逛街的首選!南浦洞商圈擁有樂天百貨、光復路文化時尚街、地下街,最新的流行服飾、潮牌都在這裡匯聚,讓遊客邊逛街邊血拼;想要品嘗南韓阿珠媽料理手藝,這裡也有國際市場、BIFF廣場、札嘎其市場,吃喝玩樂應有盡有,讓你逛到不想搭飛機回家。

曾來到南浦洞商圈的網友們也紛紛留言,「附近商家林立,小吃攤販眾多,糖餅值得一試」、「光復街商家林立,BIFF廣場則是猶如夜市一樣,小吃攤販林立,最著名的就是黑糖餅,餅皮剪開後,放入多樣堅果,吃起來口感特別」、「韓國的購物天堂,物品齊全價廉」、「下午的韓系小店很好逛,路上有不少小吃攤,晚上很多人在路邊餐廳吃燒烤喝酒,很在地的文化」。

地址:釜山廣域市中區九德路地下12(부산광역시 중구 구덕로 지하 12)

No.8 廣安里海水浴場 광안리해수욕장

釜山不僅有海雲台海水浴場可以欣賞海邊景色,來到廣安里,也能飽覽橫跨海水的廣安大橋!廣安里擁有沙質極佳的海灘,除了海水浴場深受年輕男女喜愛,附近特色美食小吃也非常眾多,落日時坐在咖啡廳觀賞廣安大橋與沿海美景,或是大口吃新鮮的生魚片,都讓廣安里成為許多人想來約會走訪的地方。

網友也紛紛推薦廣安里海灘,「第一是來釜山,就選擇住在廣安大橋的對面,這裡的日出、日落真的太美了」、「有機會真的很推薦大家來釜山住在橋的對面,我相信你一定不會眷戀睡覺這件事情」、「很美的大橋,《黑豹》電影有在此取景」、「建議黃昏時去,可以欣賞一下日間景色,然後找間喜歡的咖啡廳或餐廳坐坐,到晚上大橋會亮燈,更美了!」

地址:釜山廣域市水營區廣安海邊路219 (부산광역시 수영구 광안해변로 219 )

No.9 松島龍宮天空步道 송도용궁구름다리

位於釜山西區的「松島龍宮天空步道」全長總共127公尺,步道連接岩南公園至東島,不僅能夠360度零死角欣賞湛藍海水與天空構成的壯麗美景,還能欣賞釜山海邊的奇岩怪石,走上這條步道還需要挑戰遊客的勇氣,海水在橋下激起浪花更是增加行走時的刺激度呀!



松島龍宮天空步道也吸引許多人朝聖,「環島一圈大約十多分鐘,由這望去纜車另一邊,視野很遼闊,令人很放鬆,雖然風大會待不久,但這島嶼小小的很可愛,有機會可以來此一遊」、「需要門票不貴,步道還蠻短的,但可以看到很棒的風景」、「景色絕美的步道!雖然全程都要挑戰膽量行網格步道,但抬頭就會忘記腳下的恐懼」、「風一整個很大但是很舒服,喜歡吹海風可以來」。

地址:釜山廣域市西區岩南洞620-53(부산광역시 서구 암남동 620-53)

No.10 白淺灘文化村 흰여울문화마을

來到釜山最幸福的事莫過於可以看海看到飽!靠海的「白淺灘文化村」與甘川洞文化村同樣都是韓戰時期難民的落腳處,因為連接從蓬萊山蜿蜒流下的小溪,看起來就像是白雪飄落,於是這裡就被稱為白淺灘,12年前經過適度整修後,成為世界各地的遊客來這裡看海、探訪小店的重要觀光地。



不少遊客也分享白淺灘文化村旅遊心得,「這邊的海出奇的藍,從海雲台搭公車大約50分鐘車程,沿途市景跟台灣非常不同」、「整條遊覽路線的標示做得非常可愛、清楚,每個景點旁都有『影島老人協會』的志工在打掃,熱誠令人動容」、「這裡真的很漂亮,尤其是天氣好的時候拍照起來真的很無敵,周邊也很多咖啡廳可以小坐休息一下」、「覺得比甘川洞更chill,挑一家咖啡廳,望著海、喝著咖啡,真的超讚!」

地址:釜山廣域市影島區白淺灘街379

부산광역시 영도구 흰여울길 379

