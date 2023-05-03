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吵架意外踢死8個月大女兒 父母竟用絞肉機把嬰兒「分裝13袋」

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俄羅斯一對夫妻吵架時不慎踢死8個月大的女兒，兩人為隱匿罪刑，竟將親生孩子分屍。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
俄羅斯一對夫妻吵架時不慎踢死8個月大的女兒，兩人為隱匿罪刑，竟將親生孩子分屍。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

俄羅斯發生一起駭人命案，一對夫婦在吵架的時候，丈夫不小心把8個月大的女兒踢死，這對父母為了隱藏命案，竟女兒屍體放進電動絞肉機分屍。

《每日郵報》報導，在俄羅斯羅斯托夫州，一名23歲的醫學生阿娜塔莎（Anastasia）和她33歲的丈夫麥博羅達（Yakov Maiboroda）被控肢解他們八個月大的女兒。

俄羅斯警方表示，當時夫妻倆在公寓內因家庭糾紛吵架，丈夫一氣之下想踢妻子一腳，不料這一腳踢中了8個月大的女兒，導致嬰兒當場死亡。

為了掩蓋這起命案，夫妻倆用刀和電動絞肉機肢解了女兒的屍體，並將肢解的部分裝入13個塑料袋裡，最後打電話給警察謊稱孩子被不明人士綁架。

警員抵達公寓展開調查後，隨即以涉嫌謀殺逮捕兩人。在收集證據如電動絞肉機、帶有血蹟的刀具和13袋嬰兒遺骸時，即使是有經驗的警員也被眼前的景象嚇壞了。

鄰居透露，自夫妻倆六個月前搬進來後，公寓裡常傳出尖叫聲。發生命案當天，他們顯然比平時更暴力，但是突然一瞬間噪聲和孩子哭聲戛然而止。

鄰居當下就感到不對勁了，但是萬萬沒想到，這對父母正在試圖銷毀女兒屍體以掩蓋罪行。

法官將兩人還押候審，直至6月28日。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自「8視界新聞網」

俄羅斯 命案 父母 嬰兒 家暴

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