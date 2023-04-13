多圖／泰國潑水節登場！民眾大街上演「濕身秀」 歡慶新年氣氛嗨

一年一度的潑水節到來，許多東南亞國家紛紛開始慶祝活動。4月13到15日正是泰國的潑水節，民眾在這段時間歡慶傳統新年，許多人也會趁機返鄉與家人團圓。為慶祝新年並祈求好運，泰國居民會用純淨的清水相互潑灑，藉此洗去過去不好的運氣，並為新的一年祈求好運。

泰國在過去3年受到新冠肺炎影響，許多地區都無法舉辦大型活動慶祝，但隨著疫情趨緩，今年節慶活動正式回歸，民眾紛紛湧上街頭歡度佳節。

泰國民眾與外國旅客紛紛聚集在曼谷的考山路，打水仗歡慶新年到來。 法新社

圖為泰國曼谷的考山路，民眾在路上打水仗歡慶潑水節。 法新社

泰國潑水節首日，人們在曼谷考山路參加大規模水戰，許多人手握水槍準備開戰。法新社

潑水節是泰國的傳統新年，民眾以潑水的方式祈求好運。 法新社

泰國潑水節首日，民眾歡喜的在路邊打水仗。法新社

根據《曼谷郵報》報導，與去（2022）年相比，今年的潑水節將更加繁忙、熱鬧，泰國旅遊局（TAT）預測節慶活動將帶來高達185億泰銖（約新台幣164億元）的收入，連假期間預估有近30萬國際旅客赴泰旅遊。

13日是泰國潑水節的第一天，民眾們聚集在曼谷考山路參加大規模的打水戰。法新社

遊客與當地居民在曼谷慶祝潑水節。路透社

在曼谷考山路，民眾拿著水槍噴灑水花，各個笑得合不攏嘴，愉快享受新年氣氛。 法新社

歡度潑水節，民眾拿著水槍在路上行走。 法新社

泰國當地的大朋友、小朋友皆熱情參與潑水節活動。 法新社

有鑑於過去潑水節屢傳酒駕或酒後暴力的事件，泰國當局出動4000名警員在曼谷多點突擊檢查，檢測駕駛是否有違規的行為。當地也提醒遊客，出遊期間應注意安全。

享受潑水節的同時，部分民眾喜歡在此刻小酌一杯。 法新社

泰國人為慶祝新年到來並祈求新的一年能平安順利，以潑水的方式祈福。 法新社

曼谷考山路可說是潑水節的一級戰區，民眾往來相當熱烈。 法新社

泰國多個地區都有舉辦潑水節活動，民眾也盛情參與。 法新社

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