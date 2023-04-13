聽新聞
test
0:00 / 0:00
多圖／泰國潑水節登場！民眾大街上演「濕身秀」 歡慶新年氣氛嗨
一年一度的潑水節到來，許多東南亞國家紛紛開始慶祝活動。4月13到15日正是泰國的潑水節，民眾在這段時間歡慶傳統新年，許多人也會趁機返鄉與家人團圓。為慶祝新年並祈求好運，泰國居民會用純淨的清水相互潑灑，藉此洗去過去不好的運氣，並為新的一年祈求好運。
泰國在過去3年受到新冠肺炎影響，許多地區都無法舉辦大型活動慶祝，但隨著疫情趨緩，今年節慶活動正式回歸，民眾紛紛湧上街頭歡度佳節。
根據《曼谷郵報》報導，與去（2022）年相比，今年的潑水節將更加繁忙、熱鬧，泰國旅遊局（TAT）預測節慶活動將帶來高達185億泰銖（約新台幣164億元）的收入，連假期間預估有近30萬國際旅客赴泰旅遊。
有鑑於過去潑水節屢傳酒駕或酒後暴力的事件，泰國當局出動4000名警員在曼谷多點突擊檢查，檢測駕駛是否有違規的行為。當地也提醒遊客，出遊期間應注意安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言