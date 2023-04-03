第一次約會就出嚴重車禍！她下半身重創 男子卻人間蒸發

國外一名女子在戀愛節目上認識了新對象，原本開開心心跟對方出門約會，不料在路上卻出了嚴重車禍，女子半身不遂，生活全毀了，但對方卻在簡單道歉後就人間蒸發，從此不聞不問。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年35歲的奇雅哈（Kiaha Kurek）在2012年時上了戀愛節目配對。配對成功後兩人某天相約要開車去看電影，男方卻在轉彎到一半時突然停下來，結果遭其它小客車以80公里的時速追撞。

奇雅哈至今回想當時的情景仍心有餘悸，她說自己看到車頭燈朝著自己的方向開過來，心裡想的只有「就這樣了，這就是終點了」。她醒來時覺得自己眼睛灼燒、劇烈疼痛，因為血都流進了眼睛裡，後來送醫檢查後發現她的骨盆、肋骨跟腿都嚴重骨折，醫生告訴她有可能這輩子都沒辦法走路了。

因為需要人照顧，奇雅哈搬回父母家與父母同住，但更糟糕的是，她的約會對象只簡單地道了歉，從此就人間蒸發，再也沒有聯絡過奇雅哈。後來奇雅哈才輾轉得知，當年約會的對象那時才剛拿到駕照，他的實際年齡是19歲，而不是他告訴她的24歲。

幸好後來奇雅哈在努力復健之後順利恢復行走的能力，現在也已經找到愛她的另一半，不過當年腿上的創傷留下巨大的傷痕，還是要靠刺青來遮掩，好忘掉這輩子最糟糕的約會。