快訊

空蕩蕩！碧潭吊橋外新店老街攤販突全消失 地方人士曝原因

誰是接班人？南韓國情院：金正恩有3名子女 老大是男生

只剩這種蛋！全聯收銀員背貼「缺蛋公告」 網友全笑翻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搭郵輪卻遭員工廁所偷拍 女子驚慌求救

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在郵輪上遭一男員工（圖右）偷拍，趕緊向其他工作人員（圖左）求助。圖擷自TikTok
女子在郵輪上遭一男員工（圖右）偷拍，趕緊向其他工作人員（圖左）求助。圖擷自TikTok

國外一名女子搭乘郵輪出外遊玩卻在洗手間裡被偷拍，更令人意想不到的是，偷拍的人正是郵輪上的工作人員，女子也不是第一名被偷拍的受害者。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女遊客搭乘地中海郵輪公司（MSC Cruises）的梅拉維利亞號郵輪（MSC Meraviglia）外出旅遊，到洗手間如廁時，卻發現隔壁廁所疑似有人偷拍。對方發現行跡敗露之後，將自己反鎖在廁所裡面，女子也趕緊請其他人來幫忙，這才揪出嫌犯身分。

女子將過程分享在TikTok上，影片的點閱率已經突破千萬。畫面中可以看到女子驚慌失措地走到廁所外面向其他員工求救，並告訴房務人員隔壁廁所有人試圖偷拍。房務員先是敲門說「客房服務」，但門內的人依然不肯回應也不肯出來，於是另一名女員工過來大力敲打廁所的門，要求對方開門出來。

@sajac4

This man was in the women’s restroom located at the kids club. Please don’t leave your children unattended on any vacation & be aware of your surroundings at all times. #cruise #cruiseshipcrew

♬ original sound - Saja 🇵🇸

嫌犯開門後怯懦地表示「我錯了」，一旁圍觀的女乘客則說：「請保全過來，他是員工耶！」被偷拍的女子在影片上寫道：「這是當天發生的第三起偷拍事件」，代表嫌犯可能不是第一次犯案。

地中海郵輪公司發言人受訪時表示，乘客及船員的安全是該公司的首要考量，在處理任何不當行為時，公司都採「零容忍」政策，已經將該名員工解僱，也會全力配合警方調查。據悉，該名員工在遭革職後已經被驅逐出境。

延伸閱讀

減下226公斤終於破處 真人秀明星大方分享性生活

澳電廠打造再生能源卻讓工人吃「包蛆牛排」 員工氣炸喊罷工

影／她分享獨佔整排座位秘訣：登機前10分鐘這樣換位

受困亞馬遜31天 男子靠喝尿吃蟲成功保命獲救

相關新聞

價值逾5千萬！西班牙餐廳45瓶葡萄酒被偷 犯人竟是前選美皇后

西班牙法院今天判處一對男女入獄，罪名是他們從一家酒店的餐廳偷走價值超過160萬歐元（約新台幣5228萬元）的45瓶葡萄酒...

影／搭郵輪卻遭員工廁所偷拍 女子驚慌求救

國外一名女子搭乘郵輪出外遊玩卻在洗手間裡被偷拍，更令人意想不到的是，偷拍的人正是郵輪上的工作人員，女子也不是第一名被偷拍的受害者。

南韓去年人均奢侈品支出 全球最高

最新報告顯示，南韓是2022年全球人均奢侈品支出最高的國家。對精品業者而言，如今南韓的重要性不亞於人口更多的日本。

紐西蘭女總理閃辭 凸顯職業倦怠問題

前紐西蘭總理雅登日前閃電請辭時，她說「感覺自己油箱的油不夠了」，無力完成任期或尋求連任，這番話令許多職場女性感同身受，而經歷新冠疫情的職業婦女體會尤深。

泰國米價飛漲 糧食通膨衝擊未解

儘管小麥和其他農產大宗商品價格已經下跌，但米價攀漲意味著導致數百萬人陷入貧困的糧食通膨衝擊持續蕩漾。

缺蛋價格飆漲 日本近2成大型外食業者停供含蛋餐點

日本缺蛋導致蛋價高漲，民間信用調查公司帝國資料調查公司（TeikokuDatabank）今天公布調查結果，100家上市的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦