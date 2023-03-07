影／搭郵輪卻遭員工廁所偷拍 女子驚慌求救

國外一名女子搭乘郵輪出外遊玩卻在洗手間裡被偷拍，更令人意想不到的是，偷拍的人正是郵輪上的工作人員，女子也不是第一名被偷拍的受害者。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女遊客搭乘地中海郵輪公司（MSC Cruises）的梅拉維利亞號郵輪（MSC Meraviglia）外出旅遊，到洗手間如廁時，卻發現隔壁廁所疑似有人偷拍。對方發現行跡敗露之後，將自己反鎖在廁所裡面，女子也趕緊請其他人來幫忙，這才揪出嫌犯身分。

女子將過程分享在TikTok上，影片的點閱率已經突破千萬。畫面中可以看到女子驚慌失措地走到廁所外面向其他員工求救，並告訴房務人員隔壁廁所有人試圖偷拍。房務員先是敲門說「客房服務」，但門內的人依然不肯回應也不肯出來，於是另一名女員工過來大力敲打廁所的門，要求對方開門出來。

@sajac4 This man was in the women’s restroom located at the kids club. Please don’t leave your children unattended on any vacation & be aware of your surroundings at all times. #cruise #cruiseshipcrew ♬ original sound - Saja 🇵🇸

嫌犯開門後怯懦地表示「我錯了」，一旁圍觀的女乘客則說：「請保全過來，他是員工耶！」被偷拍的女子在影片上寫道：「這是當天發生的第三起偷拍事件」，代表嫌犯可能不是第一次犯案。

地中海郵輪公司發言人受訪時表示，乘客及船員的安全是該公司的首要考量，在處理任何不當行為時，公司都採「零容忍」政策，已經將該名員工解僱，也會全力配合警方調查。據悉，該名員工在遭革職後已經被驅逐出境。