壽司郎後換超商！日本女店員櫃臺前漏尿、口香糖黏鏡子 網友怒譙：索賠啦

日本近來惡搞短片風波不斷。既壽司郎遭殃、股價大跌之後，現今又傳出連便利商店都成為惡搞對象，有一段店員在打工中，刻意展現不雅行為的影片，引起網路的瘋傳。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，影片中可以看到一位身穿便利商店制服的女性，將自己嚼過的口香糖黏在鏡子上，甚至還直接在櫃臺前疑似「漏尿」。負責拍攝影片的人，則一邊說著「這傢伙漏尿了耶」，一邊發生出笑聲，還跟當事店員比中指手勢等等笑鬧成一團。

這段影片原先發佈在抖音平台，如今則在各大社群網站瘋傳。報導指出，這已經不是第一次發生店員惡搞，還刻意拍成影片，造成炎上的風波。以前也有過男店員靠監視攝影機偷窺女客人胸部，或者舔飲料包裝的事件，同行的7-11也曾經發生類似的情形。然而，即使每次都遭致輿情批判，但此類風波卻一而再的發生，則是令人憂心的狀況。

網友們則痛批「別小看社會了，這可不是道歉就能解決的」、「直接顯示店名耶，宮城縣名取市名取大手町5丁目店」、「這家店要完蛋了吧，店長有夠可憐」、「一定要索賠，這傢伙的人生完蛋了」、「真的有漏尿嗎」、「好像在我家附近，慘」、「給我謝罪吧」。