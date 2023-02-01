日屁孩「狂舔」醬油罐、茶杯再放回 壽司郎股價慘跌160億日幣

日本有一名男高中生在壽司郎刻意拿起醬油罐、茶杯「狂舔」再放回，甚至用口水塗抹迴轉軌道上的壽司，還將過程上傳至網路，引發網友集體撻伐。雖然壽司郎發表聲明，強調該分店已消毒，將針對此事採取刑事、民事究責，但壽司郎股價仍暴跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元）。

上個月（1月）29日在推特上瘋傳一段影片，事件發生於日本岐阜縣的壽司郎正木分店，有一名17歲的金髮高中生在影片中左顧右盼，趁著店員不注意時，拿起桌上的醬油罐、茶杯用舌頭「狂舔」後放回，甚至用沾滿口水的手指隨機塗抹在壽司上，最後還向鏡頭比讚。

坐在對面的友人全程錄下誇張行徑，上傳至社群媒體後，引發網友群起撻伐，甚至起底出該名男同學是日本岐阜縣立岐南工業高中的高二生，但得知此事後他竟嗆「為什麼這點程度的小事也要被罵？」

事發後，日本壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」在1日發布聲明表示，目前已與當事人及監護人取得聯繫，當事人也已經道歉，但仍未撤銷報案書，將採取刑事與民事途徑究責。另外，該受害店家也已消毒完畢，但仍引發許多消費者衛生安全疑慮，因此拒絕前往用餐，導致日本壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價崩跌，市值蒸發160億日幣（約新台幣36.8億元）。