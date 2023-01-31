南韓人全都變年輕了！ 「減齡1到2歲」理由竟是官方下令要求

台灣計算年齡的方式有分「實歲」和「虛歲」，但南韓的年齡算法卻比台灣複雜更多，一個人同時間最多可能會有3種年齡。不過，知名部落客「台灣妞韓國媳」近日就分享一項特別的消息，從今年6月開始，南韓人都會年輕1到2歲，原因更是讓全網驚訝不已。

「台灣妞韓國媳」在粉專發文分享，南韓年齡算法像是台灣的虛歲制，一出生就算1歲，又因應三月開學季，所以一、二月出生的人在入學時要再多加1歲，「例如『我是早的87』，代表『我是1987年一、二月出生的』，跟他一起上學的是1986年三月到十二月的孩子」，如今南韓終於在2023年決定與全球同步，統一計算年齡的方式；「台灣妞韓國媳」也因此笑虧，「我40歲生日要過兩次，而且沒有39歲生日」。

簡言之，以1992年12月出生的人為例，若以南韓的「虛歲」來算，他出生時1歲，新年又加1歲，所以現在是32歲；以「年歲」計算，用今年度減掉出生年份，不看他的出生日期就會是31歲；以「滿歲」計算，則是用今年度減掉出生年份，但要考量出生日期，所以是30歲。

南韓年齡計算方式混用虛歲、年歲和滿歲產生各種社會亂象、行政浪費；為此，南韓總統尹錫悅當時在競選時，將「推動統一年齡計算方式」作為政見，尹錫悅當選後、去（2022）年底通過一系列法案，廢止幾種年齡計算舊制，並於2023年6月開始統一採用國際通用算法。

台灣民眾飛到南韓旅遊，若是被問到年齡，可能要入境隨俗地加上1到2歲，使用南韓網站「滿歲計算機」（만나이 계산기）一鍵輸入即可換算你的「韓式年齡」喔！