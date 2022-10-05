縱慾過度？新婚夫妻蜜月成悲劇 血管破裂慘死旅館

新婚夫妻開心的蜜月旅行，想不到竟成悲劇！日前，印尼一對新婚夫婦到中爪哇省旅遊，沒想到過了退房時間2人仍未現身，房務人員前往查看後，一開門驚見夫妻2人雙雙陳屍房內。根據警方初步調查，死因可能是服用過量壯陽藥和興奮劑致死。

綜合外電報導，死者是一名30歲男性與27歲女性，這對夫妻上周六（1日）入住中爪哇省一間飯店後，原本預計周日下午退房，不料2人直到周一（3日）都遲未現身，飯店人員察覺事情不對勁，前往房間查看卻為時已晚，夫妻2人雙雙陳屍房內，嚇得飯店人員急忙報警處理。

根據當地警方調查，依現場狀況以及2人遺體沒有出現施暴痕跡，初步排除他殺。不過警方在房內查獲遺留的壯陽藥與興奮劑包裝，驗屍結果發現2人生前服用過量藥物，導致心跳加速、血管破裂，最終不幸暴斃。

當地醫院的法律與公共關係負責人阿齊斯（Mahmud Azis Arifin）表示，雖然受害者遺體沒有施暴痕跡，但2人身上有多處擦傷，女性死者嘴巴有傷口，男性死者雙眼更曾流血。新婚夫妻的悲慘死狀令阿齊斯不禁嘆道，「我們對這類藥物產生的效果感到十分驚訝」。