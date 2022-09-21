吃400塊餐點卻給9萬小費 男子反悔被餐廳告上法院

國外一名男子到餐廳用餐，當時他只吃了13美元的餐點，卻在餐後給出高達3000美元的小費。不過近期男子反悔，要求店家全額歸還，雙方鬧得對簿公堂。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年六月時，一名男子史密斯（Eric Smith）到賓州斯克蘭頓（Scranton）的阿爾弗雷多咖啡廳（Alfredo's Cafe）用餐。當時他點了13美元的（約400元台幣）的餐點，卻給了3000美元（約94000元台幣）的小費。他在帳單上備註，他是參與了「為耶穌付小費」（Tips for Jesus）活動，才給出這麼多的小費。收到這筆小費的店員瑪莉亞（Mariana Lambert）當時還非常開心的接受訪問，表示這樣的善舉讓她很感動，直到受訪時都還覺得不可置信。

沒想到上個月，史密斯突然寫信寄到餐廳，要求店家把小費全額歸還。不過餐廳已經把小費全額給了瑪莉亞，因此根本無法再把金額退還給史密斯。店家試圖透過臉書和男子協商，不過卻無法達成共識，只好尋求法律協助。

店經理接受訪問時表示，他們覺得很失望，原本以為真的有人願意做善事，但現在卻是什麼也沒有。他表示，由於店家實在付不出這筆錢，因此就決定接受史密斯提議，讓法院評斷該如何處理。