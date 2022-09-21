聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃400塊餐點卻給9萬小費 男子反悔被餐廳告上法院

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在帳單上寫下這是「為耶穌付的小費」。圖擷自ABC 11
男子在帳單上寫下這是「為耶穌付的小費」。圖擷自ABC 11

國外一名男子到餐廳用餐，當時他只吃了13美元的餐點，卻在餐後給出高達3000美元的小費。不過近期男子反悔，要求店家全額歸還，雙方鬧得對簿公堂。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年六月時，一名男子史密斯（Eric Smith）到賓州斯克蘭頓（Scranton）的阿爾弗雷多咖啡廳（Alfredo's Cafe）用餐。當時他點了13美元的（約400元台幣）的餐點，卻給了3000美元（約94000元台幣）的小費。他在帳單上備註，他是參與了「為耶穌付小費」（Tips for Jesus）活動，才給出這麼多的小費。收到這筆小費的店員瑪莉亞（Mariana Lambert）當時還非常開心的接受訪問，表示這樣的善舉讓她很感動，直到受訪時都還覺得不可置信。

沒想到上個月，史密斯突然寫信寄到餐廳，要求店家把小費全額歸還。不過餐廳已經把小費全額給了瑪莉亞，因此根本無法再把金額退還給史密斯。店家試圖透過臉書和男子協商，不過卻無法達成共識，只好尋求法律協助。

店經理接受訪問時表示，他們覺得很失望，原本以為真的有人願意做善事，但現在卻是什麼也沒有。他表示，由於店家實在付不出這筆錢，因此就決定接受史密斯提議，讓法院評斷該如何處理。

餐飲

延伸閱讀

影／膽小勿入！Google地圖逛廢棄豪宅 裡面竟躺著幾具「屍體」

贏在起跑點！富爸為新生兒砸8900萬買遊艇「以他命名」

老師胸前炸出「核彈級西瓜奶」上課 家長嚇投訴、校方挺到底

「給我舔一口！」男子拒絕共食 岳母爆氣罵：自私又貪吃

相關新聞

日本的低級與高雅都一樣？貴族白洲正子的文化考察

日本最崇高的階級頂點和最低的土民甚至賤民們，居然有這種意外的共同點──最上層和最底層擁有同樣的文化構造，「雅」和「俗」出生於同樣的土壤。白洲正子身為「貴人」階級卻喜歡走訪各地荒村，正是因為這種雅俗同源、有時還會貴賤顛倒的文化傳統。

印度女大生偷拍60名女同學洗澡 影片外洩傳8人企圖輕生 學生湧校園抗議

偷拍者行為令人髮指！印度旁遮普省（Punjab）昌迪加爾大學（Chandigarh University）1名女學生在宿舍偷拍60名女同學洗澡，並傳送給1名男子，相關私密片其後被上傳至網上，更傳出事件引致8名被偷拍的女生企圖自殺。事件曝光後，大批學生湧進校園抗議，批評校方壓制事件，而非採取行動處理，目前警方已拘捕偷拍者及另兩名涉案男子。

吃400塊餐點卻給9萬小費 男子反悔被餐廳告上法院

國外一名男子到餐廳用餐，當時他只吃了13美元的餐點，卻在餐後給出高達3000美元的小費。不過近期男子反悔，要求店家全額歸還，雙方鬧得對簿公堂。

越來越多日本小孩沒吃過烤秋刀魚？ 俄烏戰爭成因素之一

秋刀魚，是日本秋天的風物詩（當季事物）。過去在東京超市是一尾特賣100日圓的平民鮮魚，如今是吃不起的價格。8月從北海道空運到東京批發市場的初撈秋刀魚，拍出平均一尾1.32萬日圓的史上天價。魚市拍賣人說，以前秋刀魚這種細長的魚，脂肪少，不適合鹽烤，都是直接送去做加工的魚罐頭，不可能運來市場賣。如今會勉強被用來做生魚片或壽司。沒吃過有頭、內臟、整尾烤魚的孩子，比以前多了。這背後到底有哪些因素造成呢？

印度再傳恐怖惡行 16歲賤民少女遭性侵縱火身亡

印度北方省出身印度教種姓制度最低層賤民階級的16歲少女疑遭兩男輪流性侵後縱火焚燒。警方指出，女孩送醫後昨天死亡。不到一週...

金正恩女兒現身？北韓官媒狂給「粉衣女孩」特寫 李雪主1親密動作引關注

北韓日前舉辦建國74年週年活動，其中有一幕兒童表演引發外界關注。一名短頭髮、穿著粉色洋裝的女孩頻頻被北韓官媒特寫，台下的北韓領導人金正恩滿臉笑容，就連第一夫人李雪主還在表演結束後，衝上前揉女孩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。