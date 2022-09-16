贏在起跑點！富爸為新生兒砸8900萬買遊艇「以他命名」

家有新生兒，親友們通常都會熱情準備禮物，慶祝寶寶出生。不過國外這名富爸爸準備的禮物可說是無人能敵，因為他給自己的寶寶買了一艘價值超過8900萬的遊艇。

據《鏡報》（Mirror）報導，今年51歲的巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）與27歲的赫金森（Scott Hutchinson）是一對同性伴侶，兩人透過代理孕母在8月21日迎接新生寶寶。雖然在這之前巴洛已經有六個小孩，但是他對新生兒子的疼愛一點也不比其他孩子少。

報導指出，巴洛和前夫是英國第一對同志夫夫，他的前5個孩子都是和前夫請代理孕母生的。在和赫金森交往後，兩人先是在2020年迎接女兒瓦倫蒂娜（Valentina），接著又在今年喜獲麟兒。

剛出生的羅密歐過著十分優渥的生活。圖擷自Instagram

為了慶祝兒子羅密歐（Romeo）出生，巴洛砸下250萬英鎊（約8982萬台幣）為兒子買了一艘遊艇，並且以兒子的名字命名。除此之外，因為兩人想要讓羅密歐跟其他六個哥哥姐姐有一樣的「人生起點」，他們也為羅密歐設立了信託基金，巴洛的前夫贈與100萬英鎊（約3593萬台幣）讓巴洛操盤，要為兒子打下良好的經濟基礎。不僅如此，小羅密歐的衣櫃打開，也全都是Gucci、Versace、Dior等名牌衣物。

不過巴洛強調，自己不會特別偏愛哪個孩子。提到才兩歲的瓦倫蒂娜，巴洛表示，他為女兒安排了私人廚師，還有24小時住在家中的保母。女兒有最新的玩具，全都放在她個人的遊戲室裡，還有一位專門替瓦倫蒂娜天天做造型的髮型設計師。