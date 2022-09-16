聽新聞
test
0:00 / 0:00

贏在起跑點！富爸為新生兒砸8900萬買遊艇「以他命名」

聯合新聞網／ 綜合報導
夫夫倆透過代理孕母，生下含著金湯匙出生的兒子羅密歐。圖擷自Instagram
夫夫倆透過代理孕母，生下含著金湯匙出生的兒子羅密歐。圖擷自Instagram

家有新生兒，親友們通常都會熱情準備禮物，慶祝寶寶出生。不過國外這名富爸爸準備的禮物可說是無人能敵，因為他給自己的寶寶買了一艘價值超過8900萬的遊艇

據《鏡報》（Mirror）報導，今年51歲的巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）與27歲的赫金森（Scott Hutchinson）是一對同性伴侶，兩人透過代理孕母在8月21日迎接新生寶寶。雖然在這之前巴洛已經有六個小孩，但是他對新生兒子的疼愛一點也不比其他孩子少。

報導指出，巴洛和前夫是英國第一對同志夫夫，他的前5個孩子都是和前夫請代理孕母生的。在和赫金森交往後，兩人先是在2020年迎接女兒瓦倫蒂娜（Valentina），接著又在今年喜獲麟兒。

剛出生的羅密歐過著十分優渥的生活。圖擷自Instagram
剛出生的羅密歐過著十分優渥的生活。圖擷自Instagram

為了慶祝兒子羅密歐（Romeo）出生，巴洛砸下250萬英鎊（約8982萬台幣）為兒子買了一艘遊艇，並且以兒子的名字命名。除此之外，因為兩人想要讓羅密歐跟其他六個哥哥姐姐有一樣的「人生起點」，他們也為羅密歐設立了信託基金，巴洛的前夫贈與100萬英鎊（約3593萬台幣）讓巴洛操盤，要為兒子打下良好的經濟基礎。不僅如此，小羅密歐的衣櫃打開，也全都是Gucci、Versace、Dior等名牌衣物。

不過巴洛強調，自己不會特別偏愛哪個孩子。提到才兩歲的瓦倫蒂娜，巴洛表示，他為女兒安排了私人廚師，還有24小時住在家中的保母。女兒有最新的玩具，全都放在她個人的遊戲室裡，還有一位專門替瓦倫蒂娜天天做造型的髮型設計師。

遊艇 新生兒 代理孕母

延伸閱讀

影／她和男友家人聯手假裝自己遭綁架 只為騙親媽156萬

飢貧媽為養活孩子差點餓死自己 上網募資後見金額當場痛哭

約會後她收到帳單被要求付餐費 男抱怨「賠償我浪費的時間」

女王愛玩Wii 廠商製女王限定款24k鍍金電動拍賣932萬

相關新聞

女子狂砍21歲孕婦逾百刀開肚取嬰 真相曝光令人不寒而慄

美國發生恐怖命案，29歲女子帕克（Taylor Rene Parker）竟然狂斬100多刀殘殺已懷孕8個月的21歲孕婦，再開膛剖腹取出肚內嬰兒，結果嬰兒出生沒多久就死亡。

絕種邊緣「古巴鱷」：對抗暖化與饕客威脅的復育之戰

「全世界只剩4,000隻的古巴鱷魚，如何在氣候變遷和盜獵下躲過滅絕？」只生存在古巴的特有種鱷魚——古巴鱷（學名Crocodylus rhombifer）在野外約只剩下4,000隻，古巴政府和科學家積極採取行動進行保育，包括推行沼澤地保護、官方資助繁殖計畫，科學家也努力從盜獵者手中救回鱷魚，但仍難以遏止古巴鱷數量的快速下降。當地研究人員指出，氣候變遷導致古巴鱷棲地面積縮小，此外古巴鱷屬於「溫度─性別決定系統」（TSD）類動物，氣溫的上升導致性別失衡，結果就是古巴鱷與其他種類的鱷魚大量雜交，使其物種延續進一步受到威脅。

贏在起跑點！富爸為新生兒砸8900萬買遊艇「以他命名」

家有新生兒，親友們通常都會熱情準備禮物，慶祝寶寶出生。不過國外這名富爸爸準備的禮物可說是無人能敵，因為他給自己的寶寶買了一艘價值超過8900萬的遊艇。

查理三世被拍到手指超腫 紐西蘭肉商趁機推出「同名香腸」

英國女王逝世，繼位的查理三世（或譯查爾斯三世）被媒體捕捉到手部異常腫脹，被網友形容跟「香腸一樣」，沒想到有肉販腦筋動得快，馬上推出「查理國王手指香腸」，引發熱議。

漂白水差點下肚！女老師不滿「班導被解任 」 偷偷加料在學校午餐咖哩

日本小學近來發生一起駭人事件。一位女教師疑似不滿校方的人事調動，憤而在給學生的食物裡頭混入異物，所幸被及時發現，沒讓任何人吃到有異狀的餐點。然而女教師的行為，還是引起了日本網友的公憤。

星期人物／卡蜜拉耗一生顛覆童話 幸福快樂的未必是公主

英國女王伊麗莎白二世駕崩的新聞太過重大，以致卡蜜拉（Camilla）已經是王后（Queen Consort）的消息沒引起太多注意，但這一路走來的軌跡著實驚人。廿五年前，她堪稱全英國最惹人厭的女性，因為是她造成查理與黛安娜王妃這對神仙眷侶的勞燕分飛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。