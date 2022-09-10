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極慘！女子與陌生男一夜情後 遭「兄弟們」輪流性侵
出遊在外要特別小心，女士到夜店時更要帶眼識人！一名31歲英國女子日前到希臘羅德島（Rhodes）度假，其間在夜店認識了一群5至8人的男子團，更與其中1名陌生男子「約炮」到酒店發生一夜情，沒想到男子完事離開時，其「兄弟們」突然衝入房襲擊女子，多名男子輪流性侵她。最終女子狼狽逃離酒店並報警，警方已逮捕其中4名涉案男子，並正追緝其餘男子歸案。
綜合外媒報導，該名31歲英國女子於周日（9月4日）與1名女性朋友到希臘羅德島度假，2女到當地夜店消遣，期間結識了一群約5至8人的比利時男子團，對方年約30至35歲，雙方言談甚歡。2女之後受邀到男子團下榻的酒店繼續聚會，其間女事主與1名男子一拍即合，與對方在陽台及酒店房間性交，她的朋友則先行離去。
享受一夕歡愉後，男子便離開房間，沒料到男子的「兄弟們」突然衝入房內襲擊女事主，其中多人「霸王硬上弓」輪流性侵了她。女子最終狼狽地逃離酒店，乘搭巴士回到自己下榻的酒店。到周一（9月5日）早上7時左右，女子報警求助。警方調查後拘捕了4名涉案男子，但他們否認。警方已採集4人的DNA樣本比對，正追緝其餘涉案人。
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文章授權轉載自《香港01》
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