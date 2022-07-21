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金枕頭改良而來！泰國開發新品種 這款榴槤「不臭又香甜」

聯合新聞網／ 綜合報導
榴槤氣味強烈，卻是不少人喜歡的美食。圖擷自Yahoo新聞
榴槤氣味強烈，卻是不少人喜歡的美食。圖擷自Yahoo新聞

害怕榴槤味道而不敢嘗試的朋友有福了！泰國推出一款新品種的榴槤，經過改良後，沒有了過去令人害怕的臭味，讓不敢吃的人也能一飽口福。

Yahoo新聞報導，上週泰國觀光局舉辦「巴衝考艾GI榴槤節」（Pak Chong-Khao Yai GI Durian Festival），活動上推出一款巴衝考艾GI榴槤。據培育專家表示，這款榴槤是以廣受歡迎的金枕頭品種培育而成，口感柔軟香甜，而且還沒有許多人害怕的強烈氣味。不僅如此，該品種在去年獲得泰國智慧財產局核准GI標誌，代表該榴槤為當地特有農產品，品質十分良好。

參與榴槤節的遊客只需要支付399元泰銖（約325元台幣）就能享受限時49分鐘的「水果吃到飽」，不只有蘋果、酪梨和其他泰國本地出產的水果，更有各種榴槤供遊客享用。

榴槤的刺鼻氣味常令人反感，不少飯店、航空公司和大眾運輸都禁止遊客食用這種水果。2017年時，就有一名中國女子因為帶著榴槤搭車，遭火車站的工作人員拒絕，只好在車站硬生生吃掉兩顆榴槤。2019年時，澳洲一所大學發現一顆榴槤。由於味道太重，但全校師生不知道究竟氣味來源為何，於是不僅請來救援隊搜尋臭味來源，還搞到全校師生撤離。

不過對於許多亞洲國家來說，榴槤仍是飽受喜愛的水果，去年泰國出產榴槤的產值就高達1870億泰銖（約1520億元台幣），市場實力不容小覷。

泰國 榴槤

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