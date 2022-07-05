郵輪連結歡愉趴變60人亂鬥？ 扭打「人肉團」誇張畫面曝光

現代人工作繁忙，好不容易安排出遊行程，總是不希望敗興而歸。近日，一艘名為嘉年華魔術（Carnival Magic）的郵輪返回紐約途中，傳出多達60名旅客鬥毆，更離奇的當屬事件導火線，全因一場「歡愉趴」才釀成乘客全武行。

綜合外媒報導，「嘉年華魔術」郵輪為期8天的加勒比海行程即將結束，不料卻在最後一晚發生鬥毆憾事。對此紐約警局表示，當郵輪即將抵達紐約時，舞池中2人爆發口角衝突，進而牽連周遭乘客，最後導致船上爆發多達60人的集體鬥毆事件。

另外，據一名在船上的旅行社人員德蕾莎（Theresa James）表示，當舞池中的2人爆發衝突後，隨即演變成多人混戰，甚至有乘客拿起酒瓶隨意亂砸，德蕾莎堅稱看到一名女子遭碎酒瓶割傷；另一名目擊者回憶，整齣鬧劇全因一場「三人行肉體歡愉趴」，因為同行親友對「歡愉趴」感到不安，才演變成60人大亂鬥。

對於大亂鬥經過，郵輪業者表示，「一些乘客在船上一間夜店爆發衝突，所幸沒有造成重大傷亡」，郵輪抵達紐約後也立即通知執法部門，將調查與衝突有關的乘客。