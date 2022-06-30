旅澳英女列清單評兩國優缺點 網友也抱怨澳洲這甜點難吃死了

旅居過美國、澳洲的英國女子黛柏拉，寫下了英國與澳洲兩國的生活利弊清單，分別列出英國13個優點與9個缺點，以及澳洲19個優點與11個缺點，上傳至社群媒體上，不到12小時就收到300多則討論。

根據《每日郵報》報導，2001年從東約克念完大學搬到紐約工作的英國女子黛柏拉（Deborah），在辦公室目睹911恐怖攻擊事件後，決定搬回家人身旁，因此她選擇移居澳洲墨爾本，與姐妹同住。

黛柏拉洋洋灑灑的在紙上列出英國與澳洲兩國的生活優缺點，就英國優點來看，對她而言英國有家、美麗的鄉村、超市、鄉村度假小屋、學校的朋友、大學、歷史、靠近歐洲、小孩有很多有趣的活動、巧克力、聖誕節氛圍、漂亮的市集與酒吧。

而澳洲的優點則有更寬闊的空間、孩子有更多的機會、低失業率、高薪、學校、第二居住安全的國家、餐廳安全、人口密度低、更少的公債、強勢的經濟、比預期的長壽、美味的自來水與室外游泳池，此外澳洲全年的陽光、美麗的海灘、低污染與快樂的人們，都是黛柏拉對澳洲很高的評價與印象。

儘管澳洲多麽美好，也比英國多出了好幾項優點，在黛柏拉筆下，澳洲的缺點不乏很無聊、太遠了、缺乏歷史、垃圾超市、糟糕的巧克力、森林大火、太貴、緩慢的網路、血拼不夠有趣好玩、鬆餅很糟糕；而英國的缺點則是自來水有夠硬、高速公路容易塞車、一年裡大部分的時間都很冷很悲慘、開車規則、必須為音樂會、出國旅行、醫院花很多等待時間，還有倫敦以外的餐廳無法和OZ（編按：OZ是澳洲人對澳洲的簡稱，也有人會稱Aussie。）相比、政治動盪。整體來說，澳洲硬生生比英國多了兩個缺點。

黛柏拉也告訴澳洲媒體，這名單上沒有對錯可言，她也說：「我愛的是澳洲無憂的態度」。她指出澳洲是一個了不起的國家，擁有驚人的機會、美麗的熱帶雨林、海洋沙灘及美妙的葡萄酒；但很可惜的是，澳洲少了雞尾酒、薯片、美味的巧克力，更重要的是鬆餅。黛柏拉的父母因嚮往北昆士蘭可釣魚、炎熱的天氣與悠哉的生活方式，而定期飛往澳洲生活。

對於自己這張清單在不到12小時內收到300多則留言，黛柏拉表示「有點瘋狂」。但不少網友相當有共感，也對這則貼文下評語「喜歡巧克力和鬆餅，讓名單變得很好笑」，還有網友呼應黛柏拉的「澳洲鬆餅難吃」，同樣剛從英國回澳洲的他表示：「我無法向同事解釋，這裡的鬆餅有多糟」。不少擁有英國、澳洲兩地生活經驗的網友，看到這則貼文相當有感，紛紛在下面留下自己的生活經驗。

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