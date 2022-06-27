單親爸27年全勤退休公司只送電影票 網友不平霸氣捐380萬元

美國一名漢堡王員工福特（（Kevin Ford））因工作滿27年達退休年齡，想去探望孫子女卻又擔心退休金不夠，但他27年來從未請假的敬業精神卻獲得許多人讚許，他的女兒便透過募資平台「GoFundMe」讓想支持爸爸的網友捐款，沒想到短短4天內收到超過13萬美元捐款（約台幣380萬元）。福特表示，感謝人們的慷慨，也表示這筆捐款將有助於支付他的孫子女上大學。

根據《每日郵報》報導，來自美國內華達州的福特（Kevin Ford）在漢堡王工作，以單親父親的身份扶養兩個孩子。根據一段被廣傳的影片表示，凱文因為長達27年時間在漢堡王拉斯維加斯機場分店工作，敬業的精神也就此傳開。他在離職前夕獲贈了一張電影票、一袋糖果、一杯咖啡與筆的致謝禮物。福特表示：「我很感激，也很開心，我收到這些禮物，有些人努力工作，但可能也不會獲得這些。」

而這段影片在網友的分享下，讓許多人認為他應該獲得更多報酬，因而支持他女兒的募款計畫，總共有4千人捐了超過13萬美元為他的敬業態度致謝。福特激動地說，這些人的慷慨排山倒海而來，「我已經哭了三天，我真不敢相信這是真的。」

對於自己在漢堡王任職27年，福特說他無法解釋為什麼他在27年職涯裡從未錯過任何變化。他說：「我不了解自己，也不知道自己怎麼做到，也許我是一個機器人吧。」他也解釋：「我從未想過要休息一天，無論做什麼，我都會盡力工作。」

福特女兒說，因為完善的健康保險，所以父親繼續留在漢堡王工作。而現在父親將從漢堡王退休，雖然他看起來很年輕，但因為達到退休年齡，也要開始啃退休金了。但若有人願意為父親敬業精神資助他，將可以讓爸爸有足夠的資金去探望孫子女們，因此福特的女兒透過募資平台「GoFundMe」，讓網友們捐款。

而4千多位捐款者中，其中一位捐款者是美國知名喜劇演員大衛·斯佩德（David Spade），他捐贈了5千美元（約台幣15萬元），並在漢堡王的Instangram上留言給福特「保持27年的良好工作習慣」。

而福特在自己推特上傳影片，感謝漢堡王送他電影票、筆及糖果等等，表揚他在公司辛勤的工作，並在影片中說：「忠誠是有回報的」。但有許多推特網友對此卻感到震驚，並表示：「這就是漢堡王為忠誠員工做的一切？」另一位網友則說：「漢堡王真是令人感到失望與抱歉」，不少網友紛紛認為漢堡王應該幫福特出機票錢，讓他去看他的孫子女們。