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疫情被迫異地戀…他飛泰國找女友 卻見滿地保險套瞬間「綠了」

香港01／ 記者卡洛兒／報導
男子走進公寓時，不見他期待已久的女友，反而是滿地用過的保險套，還有不屬於他本人的男生內褲。圖／網上圖片
男子走進公寓時，不見他期待已久的女友，反而是滿地用過的保險套，還有不屬於他本人的男生內褲。圖／網上圖片

遠距離戀愛絕對是雙方的信任大考驗！有德國男子因新冠肺炎疫情，與住在泰國的女友分隔異地，近日趁當地開放邊境，特地飛往泰國給女友驚喜，不料一打開門驚見滿地用過的保險套，甚至有男生內褲，其愛車更不翼而飛，憤怒得立刻報警。

當地媒體報導，41歲德國男子彼得（化名）與泰籍女友交往2個月時，他就要返回德國，並讓女友長住在他位於芭達雅的公寓，無奈其後疫情爆發，他因防疫限制無法回到泰國與女友相聚，只能展開遠距離戀愛。

隨著泰國逐漸開放邊境，彼得知悉後迫不及待地預訂機票，準備給女友送上驚喜。上月30日，他抵達後立即回到公寓，但打開門卻不見期待已久的女友，反而是滿地用過的保險套，還有不屬於他的男生內褲。

另外，彼得更發現保險箱有被撬開的痕跡，箱內2枚金戒指以及屋外的機車都不翼而飛，他氣得報警求助。當警方透過電話連絡上彼德的女友，對方卻聲稱她正在加拉信，而機車則由其兄弟駕至另一處，承諾會在6月1日歸還男子物品。沒想到數天後，女友非但沒有出現，東西亦無歸還，男子因此向當地媒體爆料，希望有人能幫忙他尋得女友出來交代事件。

男子走進公寓時，不見他期待已久的女友，反而是滿地用過的保險套，還有不屬於他本人的男生內褲。圖／網上圖片
男子走進公寓時，不見他期待已久的女友，反而是滿地用過的保險套，還有不屬於他本人的男生內褲。圖／網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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