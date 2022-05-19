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日本「五月最高溫城市」排行 竟是2019年北海道全面洗版

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道二世谷的粉雪，也吸引美國遊客來朝聖。美聯社
北海道二世谷的粉雪，也吸引美國遊客來朝聖。美聯社

說起北海道，許多人都會聯想到白雪皚皚，一整年多半處在寒冷狀態的極端氣候。然而這樣的北海道，卻曾經在2019年時，因為特殊的氣候原因，反而創下一項日本高溫紀錄。

根據日本氣象協會的資料顯示，若是排比每年五月日本各大城市的最高平均溫度，結果是以北海道釧路市的12.6度最低，其次是同樣位於北海道的札幌市，均溫僅有17.9度。而最高的則是出現在南方的沖繩縣那霸市，平均來到27.0度，與一般北部寒冷、南部炎熱的印象相符。

日本五月各大城市平均氣溫。圖擷取自日本氣象協會
日本五月各大城市平均氣溫。圖擷取自日本氣象協會

然而，如果比較單日最高溫度，則前12高溫的城市，居然全部都出現在北海道。第一高溫是佐呂間町的39.5度，第二至十名也都在38度以上。特別值得注意的一點，在於這些異常的高溫天氣，全都是在2019年5月26日所觀測到的數字。

日本城市五月氣溫排行榜。圖擷取自日本氣象協會
日本城市五月氣溫排行榜。圖擷取自日本氣象協會

媒體指出，當天氣象廳在北海道上空1500公尺處，觀測到來自西方，溫度高達21度的暖氣團通過，並且造成焚風現象，才會讓北海道出現異常的高溫。對長年寒冷的北海道而言，一下子變成逼近40度的高溫，其實已經算得上一種災害，也反映近年的氣候異常，不可輕易忽視。

北海道 日本 高溫

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