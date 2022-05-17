75歲老婦普吉島度假卻失蹤7天 躲過毒蛇猛獸生還原因曝光

泰國旅遊勝地普吉島，近日發生一起失蹤案。一位到當地旅遊的7旬老婦，於度假村附近散步時離奇失蹤，警方出動大批人力搜尋未果，直至一週後，當地民眾才在叢林中尋獲該名婦人，被發現時她已長達七天沒有進食，僅靠溪水奇蹟生還。

根據英國鏡報（The Mirror）報導，在泰國普吉島，一名遊客於當地的邁考棕櫚灘度假村（Maikhao Palm Beach Resort）附近散步時失蹤。失蹤者為高齡75歲的婦人芭芭拉・伊麗莎白・莫妮卡・格拉格・蘭格（Barbara Elisabeth Monika Glag Lange），身患阿茲海默症且領有退休俸。

據悉，芭芭拉在本月9日早上8點左右外出散步，出發前曾告知另一位遊客，她要去山上的一間房子附近走走，且她身上沒有攜帶任何水和食物。監視器則拍到她離開房間後，沿著一條小路走向森林，度假村的工作人員也目擊她失踪當天，身著藍色夾克、白色襯衫和黑色長褲。

由於島上的林地到處都是致命毒蛇、蜥蜴和其他危險的野生動物，當地警方知悉上述線索後，立即出動多名救難人員，對度假村方圓80多公里的海灘及叢林進行搜索，甚至派出直升機、船隻同步搜尋，並詢問了當地數百名居民和遊客。然而，最終找到芭芭拉的不是警察或救援隊，而是附近村莊的一名男孩。

搜尋範圍廣至度假村方圓80公里，甚至出動直升機與船隻。圖擷自 鏡報

這名男孩在行經叢林時，於茂密的林地中發現了一個外國面孔，他趕忙回到家中告知家人。警方於昨（16）日下午接獲報案，到場時發現芭芭拉還活著，她被找到時，正無力地躺在斯里纳斯國家公園（Sirinat National Park）的一條溪流中。據警方推測，她失蹤期間曾飲用溪流的水，並浸泡在水中降溫，才能在白天35攝氏度的高溫中生存下來。

普吉島旅遊警察局的中校 Ekachai Siri表示，芭芭拉可能是在兩個海灘之間散步後，不小心在叢林中睡著，所幸最終安然無恙。目前她已被送往醫院進行健康檢查。