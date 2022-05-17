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飯店住客大方給600元小費 留下一張紙條卻讓清潔員傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。圖擷自《TikTok》
一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。圖擷自《TikTok》

美國一名負責飯店房務清潔的女員工，近日在整理房間時，發現房客留下一張紙條，並附上20美元（約新台幣596元）小費，令她相當驚喜，但當她看到紙條上的內容時，瞬間讓她翻白眼。

根據《The Daily Dot》報導，擔任飯店房務清潔員的葛菈（Guera），近日在《TikTok》發布一段影片表示，她在房客離去後整理房間，發現房客留下一張紙條還有20美元小費，原本心喜能獲得高額小費，但在看到紙條內容後，讓她既不爽又傻眼。

原來入住的房客是一名確診者，紙條上寫著「我感染了新冠肺炎，所以請盡可能謹慎的對房間進行消毒，如果因此害你生病了，我很抱歉，我已經盡力了」。葛拉表示，其實她可以選擇放棄打掃這個房間，但真的很想要這筆20元小費，而且自己已打過2劑疫苗，還曾染疫兩次也都痊癒了，打掃這個確診者住過的房間應該不會有什麼事的。

影片曝光引發討論，多數網友認為這名房客太沒有道德，「如果你生病了，待在家裡並不難啊」，但也有人認為這名房客留紙條告知算不錯了，畢竟「有95%的人不會主動透露」、「他們可能是入住了才知確診」、「如果是給100美元或更多，也許我可以原諒他們不自我隔離」。

房客 小費文化 新冠肺炎

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