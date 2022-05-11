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2正妹遊金字塔遭13男包圍性騷擾 糾纏不休影片流出

聯合新聞網 / 綜合報導
其中一名女生試圖推開一旁靠近她的男性。男導遊表示，那群癡漢對兩名女遊客有進行「言語與肢體性騷擾」，影片中還有傳出有人斥責要把影片交給旅遊部。圖擷自每日郵報
其中一名女生試圖推開一旁靠近她的男性。男導遊表示，那群癡漢對兩名女遊客有進行「言語與肢體性騷擾」，影片中還有傳出有人斥責要把影片交給旅遊部。圖擷自每日郵報

性騷擾問題層出不窮，外國近期傳出一段影片，有兩名女遊客到埃及開羅看金字塔，卻遭到13名男性包圍性騷擾，幫兩名女遊客拍旅遊影片的導遊忍無可忍，當場對13名色狼叫罵，這群癡漢事後還否認整起性騷擾事件。

據英國《每日郵報》報導，影片中可看到兩名正妹在埃及知名景點金字塔旅遊，她們的導遊協助在一旁拍攝，卻遇到13名男性把她們圍住讓她們寸步難行，其中一名女生試圖推開一旁靠近她的男性。男導遊表示，那群癡漢對兩名女遊客有進行「言語與肢體性騷擾」，影片中還有傳出有人斥責要把影片交給旅遊部。

當地的警方目前已逮捕涉案的13名少年，這些男性的年齡都介於13-15歲，按照當地法律，這些男生將依照少年犯罪的相關法律被審判。然而這13名少年辯解他們並沒有要對兩名女遊客性騷擾，也否認導遊所說的「言語與肢體性騷擾」。這段影片隨後一上傳網路就立刻引起穆斯林國家的網友關注。

事實上，在2011年埃及爆發推翻時任總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）的抗議事件後，埃及就不時傳出女生遭騷擾的事件，當時在抗議活動中，就有癡漢混入示威人群並趁機對參加抗議活動的女子性騷擾，還有人被毆打與性侵，當時也引起國際社會關注。

＃MeToo社會運動在近年讓遭受相關事件的女性願意在社群媒體上說出她們的遭遇，《每日郵報》也指出，當權也加重對於性騷擾的刑罰，目前可關到5年。

性騷擾

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