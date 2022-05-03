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美國星巴克祭「新招」聲援強尼戴普 瞬間賺進大把小費

聯合新聞網 / 綜合報導
美國民眾紛紛聲援強尼戴普，一家星巴克祭出應援新招，連帶賺進大把小費。（路透）
美國民眾紛紛聲援強尼戴普，一家星巴克祭出應援新招，連帶賺進大把小費。（路透）

隨著強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的家暴案愈演愈烈，許多民眾紛紛用實際行動聲援強尼戴普。先前美國就有女子牽著脖子上掛有「強尼，我們與你同在」字樣的羊駝到法院外為他加油，近日美國又有一家星巴克祭出新招，讓民眾透過投小費選邊站。

美國一家星巴克為支持強尼戴普，想到了一個聲援妙招，他們在得來速的結帳櫃檯放置兩個小費箱，分別寫上強尼和安柏的名字，讓民眾自行選擇要將小費放入哪個箱子，意即表示對該人物的支持。

一名美國網友於TikTok上傳影片分享當前戰況，畫面顯示兩人的支持度非常懸殊，強尼的小費箱塞滿了紙幣，安柏的箱子卻空空如也，連這位網友也將自己的小費投給了強尼。

畫面顯示，強尼的小費數量遠遠超過安柏。圖擷自TikTok
畫面顯示，強尼的小費數量遠遠超過安柏。圖擷自TikTok

影片底下引來各國網友留言表示支持強尼，「給我一個帳戶，我要回去給小費」、「不好意思，我把所有錢都捐給強尼了」、「可以把垃圾放在安柏那一罐」、「如果有人投小費給安柏，應該被判終身監禁」、「希望強尼或他的員工能看見」。

不過，也有網友僅將這視為店家的一種行銷手段，「這是很好賺到小費的方式」、「行銷方式很厲害」、「店員太聰明了！」、「人們想賺錢時的創造力是驚人的」、「所以錢最後會被捐出去嗎？」。

強尼戴普 星巴克 小費文化

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