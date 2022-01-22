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Xbox貼「麥當勞聯名特仕機」 麥當勞：想收購我嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
Xbox回覆的照片中，Xbox的遊戲機和搖桿全都變成紅色，並改成麥當勞的Logo。圖／取自推特
Xbox回覆的照片中，Xbox的遊戲機和搖桿全都變成紅色，並改成麥當勞的Logo。圖／取自推特

麥當勞近日在推特發文與網友互動，不料釣出許多官方帳號回應，Xbox官方更回了一張麥當勞聯名特仕機的照片，而麥當勞則搭上近期微軟收購動視暴雪的時事，調侃回應「你也想要收購我嗎？」，引眾網友敲碗紛喊快合作。

麥當勞官方推特近日發布一則貼文，並放上麥當勞薯條的照片，讓網友用一個捏東西的表情符號，表達想要偷薯條的意思。結果文章釣出許多官方帳號回覆，像是電腦廠牌Lenovo、狗狗幣發明者之一Billy Markus、遊戲Among Us等，其中，更出現了微軟的電子遊戲品牌Xbox。

Xbox先是回覆表情符號，結果麥當勞貼了一張有麥當勞Logo的Xbox遊戲搖桿的合成照片；隨後，Xbox也放上一張照片，照片中，Xbox的遊戲機和搖桿全都變成紅色，並改成麥當勞的Logo，遊戲主機更變成麥當勞薯條盒的形狀，還將薯條合成上去。沒想到，麥當勞神回「你也想要收購我嗎？」搭上近期微軟收購動視暴雪的時事。

而兩家品牌的有趣互動，讓國外網友紛紛笑喊期待，表示「想像一下買一個大麥克套餐就可以獲得七天遊戲通行證的情景」、「好想要每買一份快樂餐就可以獲得一個免費的Xbox遊戲或DLC」、「希望遊戲訂閱者可以有免費漢堡和雞塊」。推文被台灣網友看到後，也幫產品出主意，「推出這個限量薯條盒」、「這個特仕機我會買」、「Xbox敢出麥當勞聯名款，一定買！」，還有網友表示「訂閱期間大薯無限吃，血賺」、「微軟之前有跟速食店合作買餐送一個月XGP（Xbox Game Pass）」、「薯條訂閱制我可以」。

Xbox回覆的照片中，Xbox的遊戲機和搖桿全都變成紅色，並改成麥當勞的Logo。圖／取自推特
Xbox回覆的照片中，Xbox的遊戲機和搖桿全都變成紅色，並改成麥當勞的Logo。圖／取自推特

麥當勞 薯條 動視暴雪

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