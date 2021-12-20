餐廳逼員工「小跑步上菜」 害她打翻湯燙傷卻沒人叫救護車

日本知名連鎖餐飲「Sukiya」驚爆工安醜聞，一位員工在上班時不慎燙傷，然而業主卻沒有進行妥善的緊急治療，導致傷勢惡化。目前該員工已經告上法院，與業者對簿公堂。

根據日本媒體「時事通信社」報導，一位曾在東京Sukiya打工的23歲女性，於2018年7月上班招呼客人時，不慎打翻味噌湯，造成背部、大腿等部位多處燙傷。當時店內處在客滿狀態，其他店員雖然立刻將她帶回內場，然而因為店家並沒有防範員工意外燙傷的sop，所以沒有呼救，其他員工都繼續忙著招呼客人，害得該女性只能自行呼叫救護車。

由於傷勢不輕，該女住院長達三週，而且出院後身上仍留有傷痕，必須在近一年內回診觀察。於是她憤而向Sukiya提告，除了沒有緊急送醫的疏失之外，也認為當時地板上有打翻的麥茶，造成場地濕滑，但是店家卻因為在忙其他事而沒有處理，才會害她跌到。

另一篇報導指出，Sukiya在員工訓練時，就以儘速服務客人為由，要求員工以小跑步的方式移動，因此增加了災害的風險。在業者發給員工的筆記中，也可以看到「速度就是生命！！」、「小跑步上菜」等語句。該女在打翻味噌湯時，也是處在小跑步的狀態。

對此，Sukiya出面否認，強調他們只有提醒員工要有迅速應對客人的觀念，並沒有要求小跑步。業者認為該女在意外發生時，並非小跑步的狀態，地板也沒有濕滑狀況。且認為滑倒的主因在於該女穿搭的鞋子容易打滑，強調燙傷後有進行緊急冷卻。該女目前向業者求償1000萬日幣（約相當於新台幣244萬元），Sukiya則自認行為沒有違反員工安全義務，雙方的官司在近日展開答辯。