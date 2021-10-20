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飛機剛起飛就墜毀起火 機上21人全數奇蹟生還

聯合新聞網 / 綜合報導
飛機墜毀起火，機上21人平安逃生。圖／取自wcvb
飛機墜毀起火，機上21人平安逃生。圖／取自wcvb

19日早上10點，一架從美國德州休斯頓行政機場（Houston Executive Airport ）飛往波斯頓的飛機，起飛後衝出飛機跑道，撞到圍欄並起火，所幸機上18名乘客和3名機組人員全數生還，只有2人受到輕傷。

當局表示，這架飛機在跑道盡頭沒有達到飛行高度，飛行150公尺左右就穿過莫頓路（Morton Road），在機場北方空地上起火。機上人員包括年紀最小的10歲乘客全數無礙。

一名不願具名的乘客稱這是畢生難忘的旅行，表示：「當飛機終於停下來時，人們大喊『出去，出去』，因為擔心飛機會爆炸。在我們下機前，飛機已經著火了！」乘客最後通過緊急滑梯離開飛機，他們許多財物都被燒毀。

當地急救小組主任吉柏森（Tim Gibson）指出：「每當飛機沒有如預期在跑道著陸時，我們總是做最壞的打算，並希望得到最好的結果。我們今天絕對獲得最好的結果。」

事發後消防員費了極大努力撲滅大火。該意外也導致周邊電線斷電，1800多戶家庭和企業斷電，但目前除了少數人，多數人都已恢復供電。

機場 消防員 美國 爆炸 德州

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