他們酒後闖進樂園玩水滑梯 斷腳重傷放話告業者

英國46歲女性維克絲（Claire Vickers）和44歲友人道格拉斯（Barry Douglas）酒後不慎受困在水上樂園的水滑梯2小時，身受重傷的2人打算向水上樂園求償。

維克絲提到當時他們決定順著滑梯往下溜，豈知滑梯出口處竟放置金屬屏障重擊2人，「就像《奪魂鋸》電影裡的劇情」，維克絲腳踝斷裂，「脛骨甚至凸出皮膚表面」，而道格拉斯則是摔斷腳踝和腓骨。

警方接獲民眾報案前來查看，緊急送2人入院治療。道格拉斯跟維克絲目前都得仰賴輪椅代步，控訴水上樂園滑梯「太容易進入」，還稱可能對水上樂園採取「法律行動」。

多數網友認為2人自食其果，紛紛指出：「沒人會同情你們」、「要訴諸法律...是在開玩笑嗎？」、「要採取什麼法律行動啊？」、「一切都是別人的錯，自己都沒有錯就是了」、「警方竟然沒逮捕他們（非法進入水上樂園），水上樂園應該起訴他們損害財產，想想他們的體味和傷口的血污染了水，工作人員還必須清理這些可惡的人造成的損失。」

只有少數人同情他們的遭遇表示：「骨折復原之路非常漫長且痛苦，祝福他們」。