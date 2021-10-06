男邀旅館員工陪他玩遊戲「藏蘋果」 專業水準讓他直呼感動

針對串流影視平台Netflix推出的韓劇《魷魚遊戲》爆火全球，收視紀錄被預計能登頂，Netflix全球電視主管巴賈里亞提到，一直在加倍投資海外市場，目標是讓劇迷能欣賞非美地區原汁原味的故事，一改影劇以北美文化為首的往...

2021-10-05 17:33