男邀旅館員工陪他玩遊戲「藏蘋果」 專業水準讓他直呼感動
國外一名男性湯姆（Thom）在社群平台分享日前入住旅館前，邀請服務人員「玩遊戲」，服務人員有求必應讓他直呼感動：「想給對方一個大擁抱！」
湯姆說他寫信請旅館「在他要入住的房間裡藏1顆蘋果」，協助他從工作中釋放壓力。旅館回覆會盡可能滿足這項要求，當湯姆入住時發現床上放著手寫信指出「房裡藏了5顆蘋果」。
湯姆發現其中4顆很容易就找到，分別在保險箱裡、床上枕頭下方，迷你冰箱的側門上、床頭櫃抽屜裡。但第5顆很難找，讓他決定暫時放棄先睡覺，隔天終於在燒水壺裡發現最後一顆蘋果。湯姆的影片在網上爆紅，累積超過940萬觀看人次。
有網友想到另類玩法：「我只會藏4個，再告訴你我藏了5個。」還有人說：「這真是獲得免費零食的好方法。」
@tommymodeactivated
The infamous apple incident of 2019. ##apples ##applejuice ##applepie ##appletok ##applemodeactivated ##Australia ##travel ##comedy ##foryou ##fyp ##admit♬ SEM VOCÊ - Chico Coelho
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