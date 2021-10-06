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男邀旅館員工陪他玩遊戲「藏蘋果」 專業水準讓他直呼感動

聯合新聞網 / 綜合報導
男邀旅館員工「玩遊戲」。圖／取自tiktok
男邀旅館員工「玩遊戲」。圖／取自tiktok

國外一名男性湯姆（Thom）在社群平台分享日前入住旅館前，邀請服務人員「玩遊戲」，服務人員有求必應讓他直呼感動：「想給對方一個大擁抱！」

湯姆說他寫信請旅館「在他要入住的房間裡藏1顆蘋果」，協助他從工作中釋放壓力。旅館回覆會盡可能滿足這項要求，當湯姆入住時發現床上放著手寫信指出「房裡藏了5顆蘋果」。

湯姆發現其中4顆很容易就找到，分別在保險箱裡、床上枕頭下方，迷你冰箱的側門上、床頭櫃抽屜裡。但第5顆很難找，讓他決定暫時放棄先睡覺，隔天終於在燒水壺裡發現最後一顆蘋果。湯姆的影片在網上爆紅，累積超過940萬觀看人次。

有網友想到另類玩法：「我只會藏4個，再告訴你我藏了5個。」還有人說：「這真是獲得免費零食的好方法。」

@tommymodeactivated

The infamous apple incident of 2019. ##apples ##applejuice ##applepie ##appletok ##applemodeactivated ##Australia ##travel ##comedy ##foryou ##fyp ##admit

♬ SEM VOCÊ - Chico Coelho

冰箱 零食

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